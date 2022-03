Pedirán que los futbolistas argentinos que huyeron de Ucrania puedan jugar en Argentina

Compartir

Según pudo saber Doble Amarilla hay entendimiento entre FAA y AFA para solicitar a Zurich una autorización especial para que los futbolistas que debieron huir de Ucrania por el conflicto bélico puedan incorporarse al fútbol argentino. ¿Cuáles son los condicionamientos?

El fútbol argentino puso manos a la obra para poder ayudar a los futbolistas que tuvieron que huir de Ucrania en medio de un conflicto bélico sangriento que ya se ha cobrado la vida de miles de civiles. Es por ello que en la tarde de hoy Futbolistas Argentinos Agremiados y la Asociación del Fútbol Argentino han llegado a un acuerdo para presentar una petición en FIFA para que esos jugadores, en especial los argentinos, que tuvieron que salir del territorio en guerra puedan seguir ejerciendo su actividad en nuestro país.

Desde FAA le confirmaron a Doble Amarilla que los clubes argentinos que pretendan incorporar a estos futbolistas no deberían negociar con el club ucraniano dueño del pase de los futbolistas en cuestión ya que se trata de una situación sumamente especial derivada de la guerra.

Si bien desde ambas instituciones estiman que FIFA aprobará este pedido aún resta saber cómo se llevarán adelante las transferencias propiamente dichas ya que el club de origen cedería parte de su patrimonio. El pedido de FAA y AFA tiene como antecedente el realizado por el ex delantero de Vélez Facundo ‘Chucky’ Ferreyra que emigró a Inglaterra ante el conflicto bélico desatado en Donestk.

Tapia se cruzó en un programa de televisión con Spinelli y le confirmó la gestión iniciada para que los argentinos que escaparon de la guerra puedan jugar en la Liga Profesional. “Hace dos días, cuando vi los posteos tuyos, hablé con Patón Urich (Andrés, asesor letrado de Tapia en la AFA) para que llamara a Gonzalo Belloso y lográramos una excepción en el libro de pases”, dijo el máximo dirigente del fútbol argentino. El TMS (Transfer Matching System, en inglés) está cerrado, y la apertura excepcional debe gestionarse ante la FIFA, que debe dar el visto bueno. El antecedente más cercano data de la pandemia del coronavirus, en 2021: el sistema se mantuvo cerrado, pese a los pedidos excepcionales.

Además, y una vez que la FIFA apruebe (si es que lo hace), los tres futbolistas argentinos deberían sentarse a negociar con los clubes que los tenían contratados: FK Oleksandria (Spinelli), Dnipro (Di Franco) y Rukh Lviv (Alvarenga). Las fuentes consultadas dan por descontado que los equipos europeos no pondrán trabas, y que si las pusieran, los deportistas podrían considerarse en libertad de acción, dado que hay una causa de fuerza mayor (la guerra) que impide el cumplimiento de los contratos de trabajo. Así, la dificultad mayor radica en que la FIFA abra el TMS para el mercado argentino, que está cerrado incluso para los jugadores libres. Los únicos clubes que pueden contratarlos son aquellos que consiguieron un cupo extra en los escritorios por la lesión de larga duración de algún integrante de su plantel. Ese es el caso de San Lorenzo, por ejemplo, que tiene en la mira a Spinelli (ex jugador de Gimnasia, de La Plata, y Tigre, entre otros equipos).

En Zürich (Suiza) saben que los futbolistas que militaban en Ucrania buscarán un nuevo horizonte deportivo debido a la guerra y a la ley marcial que suspendió la competencia en todo el territorio de ese país. La enorme mayoría de los extranjeros que jugaban allí son brasileños y cuentan con una ventaja: el TMS cierra el 12 de abril, por lo que tienen tiempo suficiente para conseguir un club que los quiera. Los argentinos que quieran jugar en la Liga Profesional deberán conseguirse un permiso especial.

