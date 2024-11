Pedro Cachín, tras alejarse del tenis: «Había cumplido mis sueños»

En 2023 Pedro Cachín tuvo el mejor año de su carrera tenística. Alcanzó el ranking 48, el más alto que consiguió, y fue campeón del ATP 250 de Gstaad. En 2024 la ilusión se perdió para el nacido en Bell Ville, y por eso decidió alejarse de las canchas. «Hoy paré de jugar por un tiempo, pero siempre fui y voy a ser un laburante del tenis», dice en una entrevista con TycSports.com.

Desde Barcelona, a donde se mudó hace 10 años, el tenista cuenta que, al contrario de lo que esperaba, después de llegar al mejor momento de su carrera perdió algo de motivación: “En un momento me di cuenta que ya había cumplido mis sueños, y ahí empecé a ver que mi ilusión se había perdido. No podría decir que llegué al nivel de estar quemado, pero no encontraba el porqué para competir. Durante casi toda la temporada, salvo por algunos pasajes, no me sentí cómodo dentro de la cancha”. Finalmente, la decisión la tomó cuando llegó al punto de que ya no podía bajar más lugares en el ranking, sin embargo recalca que no es lo más trascendente: “Lo pensé un poco por ese lado, pero también es por mi salud mental. Al final, la clasificación no es lo más importante”.

En toda la charla hace hincapié en que este parate no es un problema grave en su vida, y también entiende que sus buenos resultados tenísticos le brindan la posibilidad de poder hacerlo: «Hay veces que te lesionás del gemelo y hay otras, como esta, donde la cabeza te avisa antes de explotar. Para mí es importante poder entender eso, conocerme a mí mismo y escucharme». Además, explica que no está peleado con la actividad: «No lo cuento como un gran dilema, sino que frené a tiempo, y sé que es algo a destacar porque conozco muchos casos que no frenaron a tiempo y odian el tenis, o creen que el deporte no les dio nada».

Aunque puede parecer una frase trillada, en este deporte lo más difícil es mantenerse después de haber llegado. En 2022 solo consiguió tres triunfos en el circuito ATP, y todos ellos en primeras rondas, pero al analizar los resultados que obtuvo en 2023 se puede ver un salto muy grande en comparación. Para abril, cuando perdió ante Stefanos Tsitsipas en Barcelona, ya tenía una victoria más que en toda la temporada pasada.

En el torneo siguiente llegó lo que fue uno de sus mejores desempeños. En el Masters 1000 de Madrid alcanzó los octavos de final dejando en el camino nombres como Francisco Cerúndolo y Frances Tiafoe. Finalmente, Jan-Lennard Struff le impidió meterse entre los ocho mejores. En la última edición reafirmó las buenas sensaciones en el torneo de la Caja Mágica, pero las mismas no duraron mucho tiempo. “En algún momento -relata-, cómo en España, parecía que me estaba encontrando, pero fue muy pasajero”.

Dos meses después de su buen nivel en la capital española, viajó a Suiza para jugar el ATP 250 de Gstaad, donde salió campeón tras perder un solo set. Con esa conquista subió 41 lugares y escaló hasta el puesto 49. Ante Ramos Viñolas ganó la primera final de su carrera en un encuentro que duró dos horas y 23 minutos.

El año pasado, después de alcanzar el pico más alto de su carrera, decidió que quería devolverle a su Bell Ville natal todo lo que le había dado. Por eso, creó un evento llamado Tenis Benéfico, que tiene como objetivo invitar a los más jóvenes a jugar durante una tarde con profesionales. «Había más de 30 canchas de minitenis al mismo tiempo -recuerda Cachín-. Obviamente es difícil organizar a una cantidad de chicos y chicas tan grande, pero todos los padres y madres que vinieron se sumaron a colaborar hasta en lo más mínimo». Y agrega: «El año pasado la convocatoria superó mis expectativas, y en un momento no sabíamos cómo hacer para ordenar todo, pero la gente se fue ofreciendo a participar. Le decíamos más o menos como tirar la pelotita y se ponían a hacerlo sin problema»

A poco más de un mes de lo que será la segunda edición, el cordobés señala que este año se prepararon de mejor manera. Además de hacerlo con más tiempo, pudieron conseguir más sponsors y estos le dieron la oportunidad de invitar a estrellas como Gustavo Fernández y Diego Schwartzman. «Cuando las expectativas crecen -revela- a veces el miedo te hace replantearte cosas, pero también pensamos que salga como salga, vaya la gente que vaya, lo importante es hacerlo».