Pegó el portazo: Eduardo Domínguez renunció y el “rojo” agudiza su crisis

La crisis en Independiente no tiene fin. En medio de un conflicto político que se inició en diciembre con la postergación de las elecciones presidenciales, el momento futbolístico tampoco acompaña: Eduardo Domínguez renunció al cargo de entrenador tras la derrota en el clásico contra Racing por 1-0 el último fin de semana en el Cilindro.

El DT ya tenía la idea en su cabeza de dejar el banco de suplentes ante los problemas del club para incorporar y la falta de apoyo dirigencial. Durante la mañana del martes se presentó ante los dirigentes en el predio de Villa Domínico y presentó su dimisión. Horas más tarde de ese diálogo, se presentó ante el plantel para despedirse y los referentes le pidieron que continúe al mando algo que lo hizo dudar de su determinación.

Sin nombres como posibles sucesores sobre la mesa, el próximo juego ante Rosario Central (sábado 15.30) en el Libertadores de América sería comandado por Claudio Graf, conductor de la reserva desde que Daniel Montenegro llegó al club en el rol de asesor deportivo.

Domínguez, que venía de tener un paso fructífero por Colón de Santa Fe con el título de la Copa de la Liga incluido, se marcha del Rojo con 29 presentaciones en las que consiguió 10 victorias, acumuló 10 derrotas y firmó 9 empates.

Tras quedar afuera de la Copa Sudamericana en la fase de grupos, Independiente está en la 22ª colocación de la Liga Profesional con 7 puntos, apenas por encima de otros cinco equipos. Además, quedó lejos de clasificar a la Fase Final de la pasada Copa de la Liga. A esta altura, sólo tiene chances de pelear por el título de la Copa Argentina teniendo en cuenta que deberá disputar los octavos de final ante Vélez.

Sin embargo, esto es apenas un detalle en los conflictos más profundos que afronta la entidad. Desde diciembre, la dirigencia que encabeza Hugo Moyano tiene el mandato presidencial vencido. Los comicios iban a celebrarse a fines del año pasado, pero la Junta Electoral con mayoría de directivos oficialistas impidió que una de las listas opositoras se presente alegando una serie de irregularidades en sus documentaciones.

Esto generó un conflicto judicial que continúa sin solución: los principales candidatos opositores presentaron amparos ante la Justicia, que todavía no se expidió. Mientras los rumores de una solución por fuera de esta esfera crecen por estas horas, lo cierto es que el club no tiene una conducción legitimada por sus socios desde hace siete meses.

Ante este panorama, y con el reciente cierre del libro de pases, Independiente incorporó en este período de transferencias a Iván Marcone, el uruguayo Edgar Elizalde, el delantero Facundo Ferreyra y el mediocampista Gabriel Hachen. Estos últimos dos apellidos debutaron en el club como titulares en el clásico ante Racing ante la falta de variantes que tenía Domínguez para armar el equipo a pesar que había arribadon a la entidad días antes.

River sumó a Borja y

Boca a Payero en el

cierre del libro de pases

El Millonario también se reforzará con Pablo Solari y tiene tiempo hasta el 8 de agosto para cerrar la incorporación del delantero argentino que juega en Colo Colo de Chile: serán 4.000.000 de dólares por el 60% del pase.

Borja viene a reemplazar a Julián Álvarez, que se fue al Manchester City.

River Plate y Boca Juniors anotaron este lunes a la noche en la AFA -en el cierre del libro de pases- al delantero colombiano Miguel Borja, proveniente de Junior de Colombia; y Martín Payero, exBanfied y cedido a préstamo por Middlesbrough de Inglaterra, respectivamente.

Los clubes tuvieron tiempo hasta anoche para sumar jugadores o realizar anotaciones, para luego continuar las negociaciones y culminar con los últimos detalles de las operaciones.

El cierre del Registro de Inscripciones y Transferencias de jugadores será el 8 de agosto, pero solo para clubes que hayan transferido definitivamente o a préstamo jugadores al exterior, entre el 8 de julio y el cierre del registro, y que quieran incorporar algún jugador en su reemplazo.

Borja, de 29 años, llega desde el Junior de Barranquilla por 3.500.000 de dólares, además de 2.000.000 para saldar una deuda del club colombiano con Palmeiras de Brasil, y 1.000.000 para el club paulista.

River también se reforzará con Pablo Solari y tiene tiempo hasta el 8 de agosto para cerrar la incorporación del delantero argentino que juega en Colo Colo de Chile: serán 4.000.000 de dólares por el 60% del pase, otro 20% le queda al club chileno y el restante 20% a Talleres de Córdoba, en donde el jugador inició su carrera.

En tanto que Boca suma a Payero, a préstamo del Middlesbrough inglés, sin cargo pero con opción, con contrato hasta fines de 2023.

Los otros jugadores

anotados anoche son:

Atlético Tucumán: Leandro Paiva Matus y Enrique Borja Araujo.

Arsenal: Gustavo Canto y Lucas Cano.

Argentinos: Andrés Roa.

Aldosivi: Juan Manuel Cuesta Baena.

Banfield: José Álvarez Medero.

Colón: Baldomero Perlaza.

Defensa: Nicolás Zalazar.

Godoy Cruz: Enzo Larrosa Martínez.

Huracán: Fernando Godoy.

Lanús: Braian Blando

Newell’s: Fabián Ángel Bernal.

Sarmiento: Elian Tus.

Talleres: Lucas Suárez

Vélez: Jonathan Menéndez

