Pelea en el Senado: aliado deja su banca y el Gobierno teme que lo reemplace una amiga histórica de Carrió

En una decisión inesperada, el senador radical por Chaco Víctor Zimmermann juró, a pedido del gobernador Leandro Zdero, como nuevo ministro de la Producción de esa provincia.

Contador de origen, Zimmermann es un actor clave dentro del bloque de la UCR y como interlocutor con el oficialismo. En la bancada, está del lado dialoguista, es decir de los que creen que se debe evitar obstruir al Gobierno.

La salida de Zimmermann agarró desprevenido al oficialismo, que se prepara para tratar antes de fines de noviembre la ley de Presupuesto 2025. Aunque la negociación por esa ley aún está verde, los libertarios contaban al radical votando con ellos.

Es más: el chaqueño integra la mayoría muy heterogénea de 39 senadores que se conformó para desplazar, hace casi un año, al kirchnerismo del control del Senado. Con su salida, ese sector suma ahora 38. Se le enferman dos y se le complica el quórum para sesionar.

La idea inicial fue que Zimmermann presentara su renuncia para dedicarse exclusivamente a su tarea de ministro en el Chaco. Pero tras una serie de análisis políticos se decidió que pidiera licencia como senador por un mes. El pedido fue presentado formalmente este jueves y aún debe ser aprobado por el pleno del Senado, lo que sucederá en la próxima sesión.

La decisión de pedir licencia obedece a que existen altísimas chances de que, si renuncia, su banca sea ocupada por la ex diputada nacional por Chaco de la Coalición Cívica Alicia Terada.

La “Japonesa” Tereda es íntima amiga de Elisa Carrió -fueron juntas a la universidad- y en la época en que ambas eran legisladores se sentaban una al lado de la otra. Tenían sus bancas pegadas. En la foto de perfil de su cuenta de X, Terada está con “Lilita”.

Consultados en el oficialismo, dicen que ven la eventual llegada de Terada como una macana. ¿La razón? La Coalición Cívica tiene un claro perfil opositor. Sus seis diputados vienen de votar esta semana a favor de la ley de Financiamiento Educativo y en contra del veto de Javier Milei.

Esta misma semana, la líder de la CC cuestionó a Javier Milei por la crisis en el hospital Garrahan y por la política económica: “Quiere un proyecto exacto al de Martínez de Hoz”, disparó.

Así, la Casa Rosada no solamente perdería a un aliado sino que sumaría a una eventual opositora dura.

La ley de paridad de género sostiene en su artículo 2°: “En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a senador/a nacional de la lista que hubiere resultado siguiente en cantidad de votos emitidos, será sustituido/a por el/la suplente por su orden”.

La lista por la que fue electo Zimmermann en 2019 salió segunda en cantidad de votos, detrás del peronismo. El que encabezaba la boleta fue el radical y la que iba segunda era Tereda. El primer suplente era el radical Ayrton Ulrich, que juega en el mismo esquema que Zimmermann y el gobernador Zdero.

En otras palabras: el radicalismo chaqueño -y así también lo ambicionan los libertarios- quieren que asuma Ulrich, pero en principio de la ley surge que la banca le corresponde a Tereda.

Puede ser discutible en la Justicia, aunque existe un antecedente. La senadora por Neuquén Lucila Crexell asumió en 2019 tras la sorpresiva muerte del radical Horacio “Pechi” Quiroga, que encabezó la boleta en la elección de aquel año.

Cómo aún no está claro, se decidió que Zimmermann solo pida licencia.

En la Coalición Cívica dijeron este jueves a Clarín que están estudiando el asunto desde lo legal y lo político. “Si corresponde, queremos la banca”, señalaron dirigentes del partido fundado por Carrio.

En el Senado no descartan una salida política. Por ejemplo que a Terada, que está radicada en Chaco y tiene 72 años, se le pueda ofrecer alguna alternativa que la haga desistir de asumir como senadora y le despeje el camino a Ulrich.

Discusión por el Presupuesto

En simultáneo con las discusiones por la banca en juego, el oficialismo del Senado inició conversaciones con senadores de bloques aliados por el Presupuesto 2025.

Trascendió que este jueves el libertario puntano Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, se reunió con senadores del PRO primero y luego con integrantes de la bancada radical.

Lo que se busca es avanzar en las conversaciones para que ya durante el tratamiento en Diputados del Presupuesto se introduzcan los pedidos de los senadores.

Es un mecanismo tradicional y que se conoce como “tratamiento en espejo”. Lo que se busca es que, tras la aprobación por Diputados, el proyecto no sufra modificaciones en el Senado. El plan oficial es que antes de fines de noviembre la ley esté sancionada.

Por ahora el plan del oficialismo es que el ministro de Economía Luis Caputo no vaya a exponer a la comisión de Presupuesto del Senado cuando se trate el proyecto. Sí aceptaría reunirlo con algunos senadores clave de bancadas aliadas y que aportarán los votos para la aprobación de la ley.

“¿Para qué hacerlo ir a la comisión? Lo único que se conseguiría es que senadores que no van a votar la ley lo cuestionen y crucen constantemente”, sostuvieron en la bancada de La Libertad Avanza.