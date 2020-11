Compartir

El presidente Alberto Fernández convocó a la unidad para ser “dueños y artífices” del destino nacional sin “depender de otros”, sostuvo que “detrás de la argumentación del libre comercio se esconde un sistema de sometimiento” y afirmó que “hoy peleamos por tantas otras soberanías” como la cultural, tecnológica, científica y alimentaria.

Así lo afirmó en la ciudad bonaerense de San Pedro, a orillas del río Paraná, al encabezar esta tarde el acto del Día de la Soberanía Nacional, al cumplirse 175 años de la batalla de Vuelta de Obligado, acompañado por la primera dama Fabiola Yañez; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, entre otros.

“Peleamos por la soberanía cultural, tecnológica, científica y alimenticia del país”, dijo el Presidente, y añadió: “Ser soberanos quiere decir no depender de otros y defender la posibilidad de desarrollarnos nosotros mismos como sociedad, ser los dueños de nuestro destino y los constructores de nuestro futuro”.

En su discurso, Fernández estableció paralelismos entre los hechos ocurridos hace 175 años, en los que tropas argentinas enfrentaron a la flota anglo francesa con una actualidad en la que por momentos “parece” que se está “luchando por las mismas razones que en aquel entonces”.

“En aquel entonces las potencias del mundo bregaban con los mismos argumentos que hoy, diciendo que la libertad de comercio debía ser garantizada y el resto del mundo someterse a sus lógicas. Ellos traían sus productos de Europa y nosotros teníamos que franquearles el paso definitivamente en perjuicio de los intereses nuestros”, señaló el mandatario.

En ese sentido, dijo que “detrás de la argumentación del libre comercio se esconde un sistema de sometimiento, donde algunos elaboran lo producido y venden lo industrializado”, mientras que el resto parece “condenado a seguir viviendo de la producción primaria”.

En un discurso, en el que la historia de los siglos XIX y XX aparecieron reiteradamente, Fernández señaló que “la soberanía hoy no es solamente la soberanía territorial, que obviamente la seguimos defendiendo y revindicando” y agregó que “en un día como hoy, no podemos olvidar los derechos soberanos que tenemos sobre las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur”.

“Ser soberanos quiere decir no depender de otros y defender la idea de desarrollarnos nosotros mismos como sociedad en cada uno de esos aspectos. Esa es la lucha que tenemos hoy por la soberanía”, añadió el primer mandatario, para luego reivindicar que hoy el país pelea por “tantas soberanías” como la “cultural, tecnológica, científica y alimenticia”.

“Ser soberanos es ser capaces de plantearnos -frente a la urgencia- cuál es el camino a seguir y seguirlo en conjunto. Ser capaces de tomar nuestras propias decisiones, como dijo (Juan Domingo) Perón, de ser artífices del propio destino”, afirmó.

Fernández dedicó un párrafo a la “solidaridad del pueblo argentino” durante la pandemia, que acompañó en “un momento difícil”, pero también destacó el trabajo de médicos, enfermeros, personal de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad que hicieron todo lo posible para que la ayuda llegue a todo el país.

“Esta es la oportunidad que tenemos este 20 de noviembre. En memoria de aquellos luchadores tenemos que saber que por delante está la construcción de la Argentina que nosotros nos merecemos. Está en nuestras manos poder construirla y el desafío al que los convoco es que, de una vez por todas, en unidad, construyamos la Argentina que nos merecemos”, finalizó.

También participaron del acto los secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus; General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; y el secretario general de la CGT, Héctor Daer.

