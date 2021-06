Peligro: el 38% de los argentinos que llegan del exterior no cumple con el aislamiento social

Compartir

El Gobierno bonaerense y la Dirección Nacional de Migraciones realizaron operativos para controlar que las personas que regresaron de viajes al exterior cumplan con el período obligatorio de aislamiento social, indicaron hoy fuentes oficiales.

“Este es un momento en el que nos tenemos que seguir cuidando y es muy importante que aquellos que han vuelto del exterior sean responsables y solidarios”, explicó el subsecretario de Coordinación de la Gestión de la Jefatura de Gabinete, Agustín Wydler, tras un operativo de fiscalización que se llevó a cabo en Vicente López.

Según se consignó en un comunicado difundido por el Ejecutivo provincial, el funcionario sostuvo que “se realizan operativos aleatorios de fiscalización para que todos cumplan con la normativa vigente”.

“Están siendo bien recibidos por los vecinos y las vecinas, que han mostrado muy buena predisposición. Todos y todas tenemos que seguir cuidándonos, sobre todo quienes han visitado lugares donde hay alta circulación del virus o potenciales nuevas cepas. El incumplimiento del aislamiento obligatorio puede derivar en sanciones penales”, advirtió Wydler..

En ese sentido, se informó que quienes ingresan al país deben completar una declaración jurada electrónica 48 horas previas a su embarque y deben realizarse tres testeos PCR en total: uno previo al ingreso al país, un nuevo testeo luego del ingreso, y otro tras cumplir el aislamiento.

“Quienes obtienen resultado negativo en los dos primeros realizan el aislamiento domiciliario de diez días y lo finalizan con un resultado negativo en el tercer examen una vez pasado ese periodo”, señalaron fuentes de la Gobernación.

Durante los diez días de aislamiento se les realiza a las y los bonaerenses que regresaron del exterior, “un seguimiento telefónico diario, desde los 34 centros de telemedicina CETEC que funcionan en toda la provincia en coordinación con los municipios”.

Todo el procedimiento es llevado adelante a través del trabajo conjunto entre Jefatura de Gabinete de la Provincia y el Ministerio de Salud bonaerense que articula el trabajo con las regiones sanitarias y cada uno de los 135 distritos.

Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones desarrolló un tablero online que permite a los gobiernos provinciales disponer en tiempo real de los datos del ingreso de las personas a sus territorios y monitorear el cumplimiento de la cuarentena.

En un comunicado, se consignó que esta semana los operativos de fiscalización aleatorios tuvieron lugar en los municipios de Vicente López, La Plata, Mar del Plata, Quilmes y Bahía Blanca.

En Mar del Plata, de 25 personas fiscalizadas, 12 no se encontraban en el domicilio declarado; en Quilmes, de 16 personas, 9 no se encontraban en domicilio y en Bahía Blanca, de 8 domicilios visitados en 5 no se encontró a las personas que debían cumplir aislamiento.

