Hay relajamiento social en Clorinda pese a circulación viral de Covid-19

Compartir

Linkedin Print

CLORINDA(C).- En la jornada de ayer se pudo ver a cientos de personas en las calles de la ciudad, espacios verdes y plazas, sin la medidas sanitarias correspondientes, sobre todo sin el uso de barbijos, una situación hasta peligrosa ante la peligrosidad del contagio del COVID-19, teniendo en cuenta que desde el Consejo de Atención Integral a la Emergencia se determinó hace una semana que tanto Clorinda como la localidad de General Belgrano tienen circulación comunitaria del referido virus.

Las personas coparon los espacios verdes, en su mayoría jóvenes quienes además de no utilizar el barbijo, no respetaban las burbujas ni el distanciamiento, y para colmo compartían tereré o mates, además de ello, muchos consumieron bebidas alcohólicas compartiendo las botellas en algunos casos y latitas en otros, con una sobrada irresponsabilidad por la situación que se atraviesa en la ciudad, esta situación se vivió sobre todo en el Paseo Alfonsín a la vera da la ruta acceso al Paso Internacional San Ignacio de Loyola.

En algunas plazas, como la Eva Perón y la San Martín se pudo ver a familias y niños disfrutando de la tarde dominical, pero en varios casos también se observó la falta de complimiento de las normas de seguridad sanitarias individuales, y en todos los casos referidos no se vio presencia de autoridades competentes para el cumplimiento de las medidas.

Positivo

En la jornada de ayer, un joven dio positivo, éste estaba cumpliendo aislamiento en el Hotel Artur, uno de los tres centros de aislamientos preparados en la segunda ciudad provincial, el citado volvió al territorio argentino por un paso clandestino, lo hizo porque no podía pasar por las fronteras legales porque están cerradas y controladas, al pasar sin que nadie le viera, éste automáticamente se presento en el Hospital Distrital de Clorinda, relató como ingreso al territorio nacional y solicitó se le haga el hisopado, y que tuvo que hacer esa acción ilegal porque quería volver al país a consecuencia de lo que le podía pasar por infringir las normas, el ingreso lo hizo el pasado 7 de octubre, y el resultado positivo le dio el sábado donde en horas de la noche fue trasladado a la capital provincial.

Ardua tarea sanitaria

Cada día aumenta la gran tarea sanitaria que despliegan los agentes de salud, dirigidos por el coordinador distrital el doctor Nelson Gutiérrez, el incesante ir y venir de las ambulancias a los centros de aislamiento y a lugares donde se hacen hisopados por prevención en la búsqueda de casos de coronavirus, hasta el domingo en Clorinda eran 105 personas aisladas, pero cabe agregar que por falta de espacio físico mas personas fueron llevadas a la capital provincial.