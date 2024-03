Penal dudoso, insólito gol anulado y tensa gresca en el final:polémica en la derrota de la Sub 17 de Argentina ante Francia

Argentina sumó otra derrota en el tradicional Mundial de Montaigu: la selección Sub 17 cayó 2-1 ante Francia, el local, en el último partido de la fase de grupos. Tras golear a Arabia Saudita en el debut y perder ajustadamente contra Costa de Marfil, la Albiceleste juvenil perdió un encuentro marcado por la polémica contra el seleccionado que es local en este certamen que se realiza en la región de La Roche-sur-Yon

El partido comenzó extraño porque ya a los 10 minutos el juez pitó un discutible penal del capitán Mathias Satas sobre Ibrahim Mbayé que Djylian N’guessan cambió por gol. Aunque la jugada más discutida llegó a los 34 minutos cuando Tomás Parmo armó una jugada en la puerta del área y dejó mano a mano a Felipe Esquivel contra el arquero: el disparo cruzado señalaba el empate 1-1. Sin embargo, el árbitro anuló el tanto. Si bien no quedó en claro qué cobró, por lo visto en la transmisión las manos levantadas en el aire parecieron señalar un insólito fuera de juego.

Cuando se jugaban los primeros 7 minutos del complemento, Argentina armó una buena jugada entre Zalazar y Gómez Mattar por derecha, que terminó con un centro al corazón del área que De Martis no llegó a definir porqe un defensor rival le punteó la pelota. Rápidamente se vino una contra que encontró mal parados a los de Placente y que derivó en el 2-0 de Racmi Himbert tras un gran centro rasante de Mbayé.

El descuento llegó a los 63 minutos con una maniobra previa brillante de Esquivel, que tiró un centro de rabona y generó la jugada para el bombazo desde la puerta del área de zurda de Santiago Espíndola que desvió en el área chica Thomas De Martis.

El sonido del silbato que señaló el cierre del encuentro (se jugaron dos tiempos de 40 minutos) no calmó los ánimos. Un festejo efusivo del capitán francés Ruben Lomet pareció ser el detonante: hubo empujones, algunos manotazos al aire y las corridas desde los distintos bancos de suplentes rumbo al tumulto. La transmisión que estuvo a cargo de la Federación Francesa de Fútbol decidió correr la cámara y cerrar el evento en vivo.

Independientemente de lo sucedido, esta derrota dejó al elenco argentino en la tercera ubicación de su grupo y afuera de la chance de pelear. Francia lideró la Zona con cinco puntos, seguido por Costa de Marfil (4), Argentina (3) y Arabia Saudita (0). El otro grupo tuvo a México en lo más alto (6) junto con Japón (6), seguidos por República Checa (3) y Gales (3).

De este modo, el título se disputará en una final entre México y Francia, mientras que Japón y Costa de Marfil disputarán el partido del tercer lugar. ¿La Albiceleste? El choque del quinto lugar contra República Checa el próximo lunes 1 de abril.

Formación

Argentina: Agustín Martínez; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Benjamín Fariña, Gerónimo Gómez Mattar, Santiago Espíndola, Tomás Parmo, Felipe Esquivel, Thomas De Martis y Diego Fleitas Vega. DT: Diego Placente.

Suplentes: Benicio Romero, Juan Cruz Meza, Alex Verón, Thiago Yáñez, Vicente Pendino, Alejandro Tello, Nicolás Marcipar, Bautista Cantero y Lautaro Ortíz.

Todos los citados de Argentina

Agustín Martínez, Misael Zalazar y Lautaro Ortíz (Talleres de Córdoba), Matías Satas (Boca Juniors), Benjamín Fariña y Thomas de Martis (Lanús), Gerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Santiago Espíndola, Felipe Esquivel y Juan Cruz Meza (River Plate), Tomás Parmo y Diego Fleitas Vega (Independiente), Mateo Martínez, Benicio Romero y Alejandro Tello (Racing), Alex Verón (Vélez), Thiago Yáñez (Argentinos Juniors), Vicente Pendino y Bautista Cantero (Rosario Central) y Nicolás Marcipar (Barcelona, España)