Peñarol lo dio vuelta en el final y festejó ante La Unión

El Milrayitas se quedó con una victoria tan ajustada como valiosa: derrotó a La Unión de Formosa por 76 a 74 con una gran actuación de Al Thornton, autor de 21 puntos.

El equipo marplatense llegó a estar 15 tantos abajo, pero reaccionó a tiempo para sumar su tercer triunfo consecutivo. El primer cuarto fue parejo de principio a fin y terminó igualado en 20, con el base Luciano Guerra, ingresando desde el banco, como protagonista con 7 puntos.

En el segundo parcial, la visita impuso su ritmo y se escapó en el marcador gracias al buen momento de Elsener (14 puntos) y Alorda (9), alcanzando una ventaja máxima de 14 unidades. Así, La Unión se fue al descanso arriba 50 a 37.

El tercer cuarto mantuvo la tendencia hasta que Peñarol reaccionó. El conjunto formoseño llegó a sacar 15 puntos, pero el empuje ofensivo de Thornton y Guerra permitió achicar la diferencia a cinco (57-62) antes del cierre del período.

En el último cuarto Peñarol siguió con la inercia positiva, igualó el marcador y, en los segundos finales, Thornton convirtió el doble decisivo que selló la remontada. Una gran defensa colectiva en la última posesión le dio forma definitiva a una victoria de enorme carácter.

Con este resultado, el equipo de Mar del Plata sumó si tercer triunfo en fila, antes de su próximo compromiso: el 6 de noviembre ante Boca Juniors en el Polideportivo Islas Malvinas. En tanto, La Unión volverá a presentarse como local el viernes 24, cuando reciba a Argentino de Junín.

San Martín sumó una

victoria más en su casa

El Rojinegro se impuso ante Unión de Santa Fe por 83 a 73 en su regreso al Fortín. Leonel Schattman fue el jugador del partido con 26 puntos, en tanto Emiliano Basabe se destacó por la visita con 14 puntos.

En el inicio del partido ambos equipos tomaron la iniciativa, pero comenzaron erráticos. Sin embargo, el Tatengue, aprovechando la falta de efectividad de los locales sacó ventaja, pero el ingreso de Franco Méndez desde el banco dio un empujón anímico a San Martín que lo hizo llevarse el cuarto por 16-14.

En el segundo parcial, los dirigidos por Gabriel Revidatti impusieron condiciones y ampliaron su ventaja para irse al descanso largo arriba por 44-28.

En el regreso, los dirigidos por Marcelo Seigorman se pusieron en partido y recortaron distancias con grandes actuaciones de Emiliano Basabe y Yeferson Guerra. No obstante, pese al empuje, los Rojinegros terminaron llevándose el partido por 83 a 73 con un encendido Leonel Schattmann.