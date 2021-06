Compartir

El conjunto marplatense ya comenzó a confeccionar el plantel para la próxima campaña. Hasta el momento el equipo que dirigirá nuevamente Leandro Ramella contará en su mayoría con jóvenes talentos de nuestra competencia.

Entre los jugadores confirmados se encuentran Joaquín Valinotti, Lucas Gorosterrazú, Tomás Monacchi, Nicolás Franco, Bruno Sansimoni y Carlos Buemo.

El coach dialogó con Prensa AdC acerca de su renovación y de la reestructuración del equipo para la 2021/22. “La verdad es que estuve bien en Peñarol el año pasado. Me sentí cómodo. Cuando surgió la posibilidad de seguir, Peñarol manifestó su interés en tratar de mejorar, tener un equipo más competitivo y todo eso suma para que uno quiera seguir”, sostuvo Leandro acerca de su continuidad en la institución.

Acerca de las incorporaciones recientes de Carlos Buemo y Bruno Sansimoni, el entrenador declaró: “Creo que son jóvenes que están en crecimiento, en una situación similiar. Me parece que vienen desarrollándose en los últimos años de menor a mayor e intentaremos que ese crecimiento individual nos potencie colectivamente. Lo mismo pienso de Valinotti y de Monacchi. Por supuesto que veremos como los podemos rodear, pero hasta el momento de los que pudimos contratar la idea es esa”.

“Está muy cambiante todo. Quizás aparece una posibilidad que no tenías en cuenta y uno la intenta tomar. En principio estamos buscando jugadores internos, en la posición del cuatro y del cinco. Si hay algún nacional o extranjero que ya haya pasado por nuestra liga y sea conocido mejor, y sino iremos por algún extranjero nuevo en la competencia”, manifestó en cuanto a los fichajes futuros.

En un plantel que contará con mucha juventud, Ramella detalló la idea y la visión de este Peñarol para la próxima edición: “Cada uno tiene una realidad diferente. Hay algunos equipos que quizá ya se arman pensando en los primeros puestos y tienen un presupuesto acorde para eso. Nosotros tenemos que pensar dentro del presupuesto que tenemos cuál es la mejor forma para competir. En nuestro caso la mejor forma para competir es buscar personas jóvenes, que tengan ganas de mostrarse y que le podamos dar el espacio para que lo hagan”.

“Me gustan los equipos que defienden y que son dinámicos para jugar. La realidad es que uno le termina de dar la idea de acuerdo a lo que contrata, uno se va adaptando. Para ver la forma de juego final va a depender de como lo cerremos”, indicó el DT sobre el sello que buscará darle al equipo una vez que esté completo.

