Peñarol Rugby volvió a consagrarse campeón del Super Rugby Américas

La franquicia uruguaya festejó en casa el título en el Súper Rugby Américas PAX, derrotando al campeón defensor Dogos XV. El dominio en el encuentro no se reflejó en el resultado final: 35-34.

Un juego más eficiente y el aprovechamiento de los momentos para sumar puntos fueron suficientes para darle rienda suelta al festejo de un equipo que en el Estadio Charrúa consiguió su décimo triunfo del año, asegurando así su tercer título en el Súper Rugby Américas PAX.

El ‘Carbonero’ fue el último campeón de la Superliga Americana de Rugby en 2022 y el primero del Súper Rugby Américas en 2023 y en 2025 tuvo un sólido desempeño durante gran parte de la final, sometiendo con la defensa y golpeando en los momentos justos. La arremetida final de Dogos XV ajustó el resultado final, dejando un punto de diferencia que no marcó el dominio local.

Liderado por el dos veces mundialista Manuel Diana y el debutante entrenador Ivo Dungojic, Peñarol Rugby será la base de un seleccionado uruguayo que en breve comenzará a trabajar para asegurar una nueva clasificación a una Rugby World Cup. De lograrlo, será el sexto mundial, cuarto consecutivo, de Los Teros.

Nada de esto estaba en la cabeza de Peñarol Rugby cuando comenzó una noche que terminaría levantando el trofeo.

El comienzo fue negativo para Peñarol Rugby, con el potente wing Ignacio Facciolo dejando el campo de juego a los dos minutos por una lesión muscular.

El golpe duró poco porque ocho minutos mas tarde, Bautista Basso bajó la cabeza para romper dos tackles y apoyar el primer try del partido después de que su pack juntó defensores en un line sobre la izquierda y los backs liquidaron la jugada por la derecha después del largo pase de Felipe Etcheverry. El apertura aportó la primera de dos fantásticas conversiones desde el touch.

Instalado en el campo rival, no hubo que esperar mucho para que Basso volviera a volar en el mismo lugar que en su primer try. Los centros Bautista Farisé y Felipe Arcos Pérez y luego Etcheverry fueron artífices del try. El primero con un kick, el segundo tomando ese kick detrás de la defensa y el apertura con otro pase preciso de try al wing.

Sobre los 20 minutos, un gran intento de pesca del nuevo Puma Boris Wegner, horas antes de viajar a Dublín para unirse al seleccionado argentino, terminó en un penal que Juan Bautista Baronio convirtió para abrir el cero.

Fue la única oportunidad de patear a los postes en un primer tiempo que solo tuve tres penales por equipo.

La media hora trajo el tercer try del anfitrión. Farisé, cerrando un torneo en que jugó en un altísimo nivel, entró pegado a un scrum rompiendo tackles y cuando fue frenado sobre la línea de try, al siempre presente ala Santiago Civetta apoyó cerca de los postes para la fácil conversión de Tite Etcheverry.

Cuando parecía que la diferencia sería demasiado grande y dura para los cordobeses, el potente centro Leonardo Gea Salim fue el último en una sucesión de buenos ataques a segundos de irse al descanso cuando parecía que la ventaja para Peñarol Rugby sería demasiado amplia. El centro entró al ingoal pegado al touch izquierdo y los cinco puntos fueron muy celebrados, ya que venían contra un dominio en el primer parcial del conjunto uruguayo.

No pudo ser la difícil conversión y el primer tiempo finalizó 21 a 8.

Lo que se planteó en el entretiempo en el vestuario cordobés quedó en la nada cuando Baronio recibió una tarjeta amarilla por un knock-on intencional al segundo minuto del complemento.

Los casi 30 kilos de diferencia en contra en el pack no pareció ser un impedimento para el scrum local que ante un scrum a cinco metros del ingoal, tuvo al capitán Manuel Diana atacando recto desde la base, sin poder ser detenido, estirando a 21 puntos la diferencia.

Diana volvió a ser clave para agrandar la diferencia poco después cuando rompió la endeble defensa para ceder al medioscrum Santiago Álvarez, bien ubicado en apoyo, que apoyó.

Para cuando Dogos XV volvió a tener quince jugadores en el campo, el resultado era un incómodo 35-8 en contra para los cordobeses, con poco más de 25 minutos de juego.

Cuando el scrum cordobés dominó al uruguayo, el pilar Mateo Sanguinetti dejó a su equipo con un jugador menos sobre la hora. De ese penal, Agustín Moyano, a horas de embarcarse rumbo a Dublín con Los Pumas, sorprendió a la defensa y apoyó jugando un penal para apoyar el primer try de Dogos XV.

El segundo llegó a nueve minutos del final cuando el ingresado hooker Juan Ignacio Greising Revol apoyó desde detrás de un mail originado en el line.

La necesidad de recuperar quince puntos en menos de diez minutos generó una intensidad notable en el equipo visitante, probando variantes que no había mostrado en los minutos anteriores.

Greising Revol apoyó a pura potencia y hubo un último ataque profundo de Dogos XV que terminó con una amarilla a Etcheverry. El último scrum a cinco metros del ingoal del nuevo campeón, trajo el try del ingresado medioscrum Fabricio Griffo que modificó el marcador pero fue demasiado tarde para revertir una historia definida varios minutos antes.