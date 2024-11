Penas de más de 20 años de prisión para los acusados de matar a una adolescente por un celular

Finalmente, este lunes condenaron a más de 20 años de prisión a los tres acusados por el crimen de Lara Valentina Fernández, la adolescente de 17 años que fue asesinada de un disparo en la cabeza durante la madrugada de Año Nuevo, el 1 de enero de 2022, en el partido de Lomas de Zamora. No recibieron la pena máxima, como había solicitado la fiscalía.

Se trata de Alan Benjamín González Ávalos (25), quien fue condenado a 24 años de prisión; Leandro Nicolás Strassera (22), que recibió 21 años de cárcel; y Cristian Mario Maidana (26), sentenciado a dos décadas de encierro, según pudo saber Infobae.

Si bien los involucrados en el hecho fueron cuatro, el último de ellos era menor de edad cuando cometieron el crimen y enfrentará el proceso en la justicia juvenil. De esta forma, solo tres llegaron al juicio y, casi tres años después del homicidio, fueron juzgados por el Tribunal Oral Criminal Nº5 de Lomas de Zamora.

Los tres fueron hallados culpables de los delitos de “homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de arma de fuego y la intervención de un menor de edad”.

“Estoy defraudada por la justicia. Era para perpetua. Estaban todas las pruebas para que den esa sentencia, pero dieron lo que ellos consideraron”, sentenció Laura Fernández, la madre de la víctima, en diálogo con este medio. Y remarcó: “Apelaremos. La carátula no es la correcta. Es una banda que salía a robar autos y a matar. Tienen que tener lo que se merecen”.

Es que durante el transcurso del juicio, la fiscal Mariana Monti, quien estaba a cargo de la investigación, había pedido prisión perpetua para los tres imputados.

Lo cierto es que González Ávalos fue condenado a 24 años de cárcel por dos episodios. El primero, ocurrido el 1 de enero de 2022, cuando asesinaron a Lara. El segundo, apenas un mes después, cuando le arrebataron la vida a Hugo Domato, un jubilado de 70 años, en la localidad de González Catán, partido de La Matanza.

En tanto, Strassera enfrenta la pena de 21 años de cárcel por tres hechos. Además del crimen de la adolescente, también fue condenado por “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y por la participación de un menor de edad” por un hecho ocurrido el 11 de junio de 2022 en Lomas de Zamora; y por “robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda”, por un tercer episodio sucedido el 10 de mayo de 2023. Fue después de este último caso que las autoridades lograron detenerlo.

Maidana, el último de los involucrados que fue llevado a juicio, fue condenado sólo por el crimen de Lara y recibió 20 años de cárcel.

“Con el que era menor de edad, no va a pasar nada. No va a tener condena por el homicidio de Lara ni por el homicidio de Domato. En un par de años, va a salir a robar. Esperemos que no mate a nadie y que no arruine otras familias”, lamentó Laura, con bronca, en conversación con este medio.

Y agregó: “Esperemos que tampoco lastime a ningún policía ni nada, porque si él tiene un arma y tiene que tirar, tira. Así que en algunos años va a salir, seguramente sea en breve. No le quedan antecedentes. Va a estar suelto por las calles matando personas”.

El caso

A Lara la asesinaron en el cruce de las calles Olmos y Homero, en la localidad de Parque Barón. Mientras festejaba Año Nuevo con sus amigos, fueron sorprendidos por cuatro delincuentes que quisieron robarles sus pertenencias.

Durante la secuencia, le dispararon a la adolescente en la cabeza para llevarse su celular. Desde allí, la víctima fue trasladada hacia el Hospital Municipal de Llavallol. Y a pesar de que está ubicado a unos 6 kilómetros de la escena del hecho, Lara ingresó sin vida. Según precisaron fuentes del caso a Infobae, “el periodo de sobrevida que tuvo no fue ni de cinco minutos”.