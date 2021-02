“Pensamos prescindir del Nacional de Clubes y del Torneo del Interior en 2021”

Compartir

El presidente de la UAR y primer mandatario de SANZAAR, Marcelo Rodríguez, habló en el programa Milenium Sports (FM 106.7) y destacó que dichas competencias nacionales no se disputarán durante este año pero que “está previsto que la competencia regional de clubes vuelva a mitad de año”.

“Las Uniones están haciendo planificaciones con respecto a lo que puede ser sus inicio de competencia según lo que rige en cada jurisdicción. Tenemos que respetar las normativas generales que rigen en cada una de las jurisdicciones. El foco central está puesto en que a mitad de año podamos competir a nivel regional porque entendemos que levanta mucho el nivel competitivo de los clubes y además derrama, porque cuando va a jugar el plantel superior (Primera) no va solo, sino que lo acompaña la Intermedia y también juveniles”, comentó el dirigente sanjuanino.

Además, el Rodríguez agregó: “La competencia regional involucra a una mayor cantidad de jugadores que la competencia nacional, por eso en 2021 pensamos prescindir del Nacional de Clubes y del Torneo del Interior y poner más foco en lo regional. Sobre final de año, más cercano a noviembre, apuntamos a jugar el Argentino Juvenil, torneos de rugby femenino de Seven y en algunas jurisdicciones empezar gradualmente con el XV, pero se van a jugar regionales femenino, nacional femenino y, si Dios y las circunstancias nos acompañan, también llegaremos al Seven de la República masculino y femenino, que es un evento histórico para el rugby argentino”.

Con respecto a Los Pumas y el plan de Mario Ledesma rumbo a Francia 2023, el presidente de la UAR analizó: “Estábamos en el mejor de los mundos con todos los jugadores compitiendo acá, en un mismo equipo que disputaba un torneo exigente (por Jaguares en el Super Rugby) y hoy los tenemos repartidos por el mundo pero afortunadamente en equipos de muy buen nivel y en las ligas profesionales más competitivas del mundo. Esto nos da la oportunidad de que cuando se vuelvan a ensamblar Los Pumas para afrontar la ventana de julio, el Rugby Championship y la ventana de noviembre, vengan con un muy buen nivel. Como esto es un proyecto a largo plazo y Mario Ledesma está apuntando al Mundial 2023 también se van a ensamblar los jóvenes que van a estar compitiendo principalmente en la SLAR. El staff va a monitorear los jugadores que están afuera con una permanente comunicación y siguiendo su evolución”.

