“Pensé que me moría de dolor”: el relato del Mono de Kapanga sobre la separación de la madre de su hijo

El músico recordó con tristeza el final de su relación con Carla, su pareja durante 22 años.

Martín Fabio, más conocido como el Mono de Kapanga, tiene extensa trayectoria al frente de la banda Kapanga, y en las últimas semanas cobró particular popularidad por su participación en el certamen gastronómico de Telefe Masterchef Celebrity. Por lo general, se distingue por sus divertidas ocurrencias y su modo relajado de vivir y relacionarse con los demás. Sin embargo, en su paso por PH, Podemos Hablar, el sábado pasado, conmovió al conductor, Andy Kusnetzoff, y todos los presentes, con una dura historia de vida.

En el segmento Punto de encuentro, Andy pidió a todos los presentes que dieran un paso adelante aquellos que “pudieron reinventarse tras una separación”. El Mono de Kapanga no dudó y se refirió al final de su relación con Carla, la mujer con la que estuvo dos años de novio, 20 casado y que, por sobre todas las cosas, es la madre de su hijo, Tobías. Según su relato, ella era fan de Kapanga en sus inicios, “la primera groupie”, y no tardaron en enamorarse y formar una pareja.

“Un día ella decidió tomar otro rumbo y a mí se me cayó el mundo. Porque aparte de ser mi compañera de toda la vida, yo ya tenía imaginado el futuro. ¿Viste cuando te vas acomodando, pasaste los cuarenta y pico y te vas diciendo ‘bueno, a los 50 me veo echando panza en San Marcos Sierras, fumando churro tranquilo debajo de un árbol?’ Era como que ya sabía con quién… Fue un momento dificilísimo”, contó, con una tristeza que no suele exponer en televisión.

Si bien no quiso dar muchos detalles sobre los motivos que desembocaron en la separación, el músico dio a entender que hubo varios hechos de infidelidad de su parte. Sacó un celular -que para la sorpresa de todos llevaba una funda con el rostro de Ricardo Fort- para contar que se compró su primer teléfono en el año 2000. “Me lo vendió una chica en Río Cuarto y cuando me lo dio le dije: ‘¿Sabés que en algún momento de mi vida esto me va a traer problemas?’. Y así fue: me agarraron el teléfono, me revisaron los mensajes de texto y…”, contó.

“Cuando me encontró el mensaje le dije: ‘Todo bien, yo me la mandé. Me equivoqué y pagué, como el Diego. Pero lo que vos estás haciendo está prohibido por la ley, es un delito federal”, recordó, enojado porque su por entonces pareja le había revisado el celular.

Lo cierto es que él pensó que iba a poder recomponer la pareja, pero en algún momento se dio cuenta de que para Carla la relación estaba terminada: “La vi venir. Lo que pasa es que, por ahí, el hombre actúa por impulso, y la mujer creo que cuando toma una decisión y dice que se va, la decisión la tomó hace tiempo. Yo pensé realmente que me moría de dolor y decía ‘no puede ser, ¿cómo se va a ir?’ Era la mujer de toda mi vida…”

El popular participante de Masterchef Celebrity contó que es ella quien ahora vive en San Marcos Sierra y que actualmente se está hospedando en su casa porque hace poco fue a visitar a la familia por el cumpleaños del hijo que tienen en común. Entre ellos ya no hay amor, pero mantienen una buena relación. Ninguno de los dos está en pareja: “Nos llevamos muy bien así como estamos. Yo sigo juntando llaves para hacerle un monumento de bronce porque las que me bancó a mí… Le agradezco mucho”.

Respecto a su pensamiento sobre la fidelidad, el Mono de Kapanga señaló: “Soy como el animal, el hombre por naturaleza. Los únicos animales que son fieles son los cóndores y los hipocampos. Después, ninguno: la raza humana incluida”.