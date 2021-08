Pentathlon: el formoseño Ali Villamayor disputará el Mundial Militar en Polonia

Compartir

Emmanuel Zapata, Alí Villamayor y Severo Lima competirán a partir de este 30 de agosto en el Mundial Militar que se desarrollará en Drzonkow, Polonia.

Entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre se llevará a cabo el Mundial Militar en Drzonkow, Polonia. En cuanto a la delegación nacional, participarán tres argentinos: los olímpicos Alí Villamayor y Emmanuel Zapata y el joven Severo Lima.

El 31 de agosto será la ceremonia de apertura y la clasificación masculina tendrá lugar a partir del 2 de septiembre. En tanto, los mejores pasarán a la final, la cual será el sábado 4.

Con novedades, se viene

el 66º Campeonato Argentino

de Tenis de Mesa

Se fueron los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pero ya inició la cuenta regresiva rumbo a París 2024.

Y la primera escala para nuestro tenis de mesa es el 66° Campeonato Argentino. El torneo se disputará del 1° al 6 de septiembre en las instalaciones del polideportivo León Najnudel del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD) y en el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest y será organizado por FeTeMBA.

Al cronograma original, se han incorporado las categorías de Damas por Equipos Sub 11 y Sub 15.

De esta manera,

las categorías son:

-Damas individual Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 19, Sub 23, Todo Competidor, Maxi 35, Maxi 50, Maxi 60, Maxi 70.

-Damas equipos Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 19, Todo Competidor, Maxi 35, Maxi 50.

-Caballeros individual Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 19, Sub 23, Todo Competidor, Maxi 35, Maxi 40, Maxi 45, Maxi 50, Maxi 55, Maxi 60, Maxi 65, Maxi 70, Maxi 75.

-Caballeros equipos Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 19, Sub 23, Todo Competidor, Maxi 35, Maxi 40, Maxi 45, Maxi 50, Maxi 55, Maxi 60, Maxi 65.

Joaquín Correa es nuevo

jugador del Inter de Italia

Joaquín Correa, de 27 años, ya es oficialmente nuevo jugador del Inter de Milán, según anunció el club milanés que contrata al delantero argentino tras la salida del belga Romelu Lukaku, que partió hacia Chelsea.

El club milanés fue el encargado de anunciar la contratación del ‘Tucu’ Correa a través de un comunicado en el que contó el desembarco del ex jugador de Estudiantes, Sampdoria y Sevilla, en una transferencia que ya había sido anticipada ayer por la prensa italiana.

