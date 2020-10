Pentatlón moderno, beneficios de un deporte multidisciplinario

Compartir

Conocé los detalles de esta disciplina histórica, que integra el programa deportivos de los Juegos Olímpicos desde Estocolmo 1912.

El entrenador nacional Rafael Acosta convoca a la práctica de esta disciplina olímpica de cinco pruebas: esgrima, natación, equitación, tiro láser y carrera. “Esto no representa ningún costo en su iniciación porque los clubes brindan los materiales”, dijo Acosta.

“El pentatlón moderno es un deporte multidisciplinario (esgrima, natación, equitación, tiro láser y carrera) que puede ser practicado por hombres y mujeres desde sus ocho años. Proporciona grandes beneficios para quienes lo realizan; mejora la aptitud y preparación física, aumento de la fuerza, ayuda a la capacidad cardiorrespiratoria y a la vez da agilidad y flexibilidad. Además, no representa ningún costo en su iniciación porque los clubes brindan los materiales”, así promociona este deporte olímpico el Director Técnico Nacional Rafael Acosta, quien trabaja en la formación de los y también con los que se entrenan para representar al país en Juegos Olímpicos.

En la Argentina, hoy sobresale en este deporte Sergio Alí Villamayor, medallista de bronce en los Panamericanos de Lima 2019 y clasificado para los próximos Juegos de Tokio; y aparecen otros nombres como los de los hermanos Zapata, Emmanuel, Pamela y Ayelén; Irina Khokhlova y Leandro Silva; que también hacen a esta historia que en el país comenzó a escribirse en 1977 con la creación de la Federación Argentina.

“Los más jóvenes, comienzan con la práctica del biathle, triathle y tetratlón moderno: correr, natación, esgrima y tiro LASER. Esta modalidad está caracterizada por desarrollarse en cualquier entorno ya que los elementos utilizados para esta prueba son laser y no tiene ningún riesgo para los espectadores ni tampoco para aquellos que lo estén practicando”, aclara Acosta.

Y para finalizar, además de invitar a todos los interesados a visitar la web: www.pentatlonmoderno.com.ar, deja una última reflexión: “Esta actividad también mejora la capacidad de concentración y proporciona bienestar general, ya que permite superar los límites físicos y mentales. Para los que gustan los retos y deportes de adrenalina, la estrategia y de alta intensidad, el pentatlón moderno es una muy buena opción”.