Pep Guardiola: “Vamos a estar encantados de cambiarnos en el bar pero que no haya alcohol ahí”

Las copas nacionales suelen tener distintos condimentos especiales ya que engloban a todas las divisiones de un país. De esta manera, grandes clubes que pelean cada temporada por el título de la Primera División se enfrentan a sus pares más pequeños y así se generan partidos únicos en donde en países como Inglaterra o España los poderosos tienen que ir a los humildes estadios de sus rivales.

Este fue el caso del Manchester City, que enfrentó al Cheltenham Town por los 16avos de la FA Cup. El club de la League Two (cuarta división) recibió al equipo de Josep Guardiola en la ciudad de Gloucestershire que acoge cerca de 120.000 habitantes. Los locales comenzaron ganando el duelo con un gol proveniente de un saque lateral, pero en la recta final del partido, los de celeste sacaron toda su jerarquía para dar vuelta el encuentro que terminó con el resultado final de 3-1.

Pero más allá de la tensión que mantuvo el choque, las luces del día se las llevó el entrenador español en la conferencia de prensa previa al cotejo. Guardiola fue consultado por las humildes condiciones de la cancha e inicialmente respondió con un tono cómico. “Pep, una pregunta más liviana. Mañana vos y el equipo se van a cambiar en el área del bar de Cheltenham por el Covid, ¿alguna vez viviste algo similar?”, le consultó el periodista. “Por favor, lo único que le pido a Cheltenham es que no dejen cerveza en la barra antes del partido. Vamos a estar encantados de cambiarnos en el bar pero que no haya alcohol ahí. Porque queremos ganar el partido, queremos estar entrar bien en calor y estar en condiciones ideales”, señaló con simpatía.

“¿Alguna vez te cruzaste con algo parecido?”, insistió el cronista sobre el tema. Y ahí el catalán desplegó su capacidad para explicar que las estrellas del fútbol crecieron en un ambiente al igual que el resto de los deportistas: “Todos venimos de las categorías inferiores. ¿O te crees que cuando jugábamos en los Sub-18 o Sub-16 volábamos en jets privados? Hemos jugado en estos estadios toda nuestra carrera. No jugamos todo el tiempo en grandes estadios”.

Además, Guardiola tomó como ejemplo a su rival del turno: “Venimos de Cheltenham, la gente no puede olvidarlo. La gente no puede olvidarlo. Tenemos suerte de haber tenido éxito en nuestra profesión para llegar a las competiciones más altas. Pero estuvimos allí en muchas ocasiones. Y nos cambiábamos en los bares cuando éramos niños y disfrutábamos tanto jugando al fútbol. Amábamos el juego”.

Josep aprovechó para destacar la labor del equipo que lo hizo sufrir hasta el minuto 83. “Juegan con salarios bajos y juegan con este espíritu”, añadió. Si hay algo que levanta admiración en el entrenador español es que luego de la crisis económica que generó el coronavirus prohibiendo el ingreso de público a los estadios y que provocó bajas en los sueldos de los futbolistas, estos humildes clubes de ciudad que existen en toda Inglaterra siguen compitiendo y manteniéndose de pie como pueden.

En la próxima ronda, el Manchester City enfrentará al Swansea City. El rival es artífice de una gran temporada en el Championship (segunda división) y se encuentra en plena pelea para regresar a la Premier League. Por otro lado, los de Pep tienen un partido pendiente y de ganarlo se convertirán en los líderes de la liga inglesa, superando a su rival de ciudad, el Manchester United, por un punto.

