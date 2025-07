Pepe Cibrian trae a Formosa su gran musical: la obra «Caligula»

“Calígula”, la aclamada obra de Pepe Cibrián Campoy llega a Formosa en el marco de su gira 2025. El musical saldrá a escena el sábado 9 de agosto a las 21 en el Teatro de la Ciudad.

Las entradas anticipadas con todos los medios de pagos se pueden adquirir vía on line a través de la plataforma www.plateavip.com.ar. También se pueden comprar personalmente en el local de Grupo Mozart, ubicado en España 415 , con todos los medios de pago, de lunes a jueves, en el horario de 8.30 a 11.30 y de 16.30 a 21, mientras que los días viernes, de 8.30 a 11.30 y de 17 a 20.

El premiado espectáculo estrenó su versión original con libro de Cibrián Campoy y música de Martin Bianchedi en 1983 en los teatros de San Telmo y protagonizada por César Pierri. Hoy, 42 años después y en una versión totalmente actualizada, se vuelve a estrenar tal cual fuese presentada por sus autores originales y en una gira nacional con la que desembarca en la capital de la tierra colorada, entre otras ciudades del Litoral.

Esta puesta cuenta la historia del poder absoluto y autocrático encarnado en el personaje de Calígula. Habla sobre la locura, la miseria del pueblo, corrupción, intolerancia y opresión, sobre la búsqueda de lo imposible.

Asimismo, muestra la relación entre dos hermanos: Calígula y Drusila, que detentan la autoridad máxima sobre un pueblo y un imperio doblegado por el miedo. Esta atrapante trama que cruza generaciones, regresa, tal como dice el protagonista de la historia “existo y existiré por los siglos de los siglos”.

El elenco está integrado por Matías Asenjo (Calígula), Julieta Cancelli (Drusila), Nikka Lorach, Andy Rinaldi, Guillermo de Mare, Melina Kantor, Lujo Burgos, Brisa Polanco, Abril Báez, Ignacio Pereyra, Tomás Moyano, Ignacio Fittipaldi y Denice Chacon.

“‘Calígula’ es una obra que me marcó profundamente. No porque haya cambiado mi pensamiento, sino porque me permitió expresarlo con claridad. Tiene textos que considero maravillosos y una música original compuesta por Martín Bianchedi. Es una obra que habla, fundamentalmente, sobre la libertad y la verdad”, expresó Cibrian en una entrevista promocional del espectáculo en medios del país.

Sobre Calígula

Entre los emperadores infames y recordados se encuentra el romano Calígula, cuyo reinado como tercer emperador del Imperio Romano lo convirtió en miembro selecto en la corte de los gobernantes más odiados.

Nació bajo el nombre de Cayo Julio César Germánico y desde pequeño lo apodaban Calígula, que significa “botitas”. Era bisnieto de Augusto, primer emperador de Roma, e hijo de uno de los líderes más venerados de Roma, el general Germánico.

Sin embargo, Calígula no heredó las dotes de liderazgo de su padre. Tras la prematura muerte de éste, Calígula pasó gran parte de su infancia en el exilio, para regresar a Roma como protegido de su tío abuelo Tiberio, el paranoico emperador que lo había expulsado a él y a su familia.

Cuando Tiberio murió en el año 37 d.C., Calígula, con 24 años, se convirtió en el nuevo emperador de Roma, señala la reseña de la obra en su texto de presentación.