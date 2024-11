Pepe Mujica criticó con dureza a Cristina Kirchner por ponerse al frente del PJ: «Está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel!»

El ex presidente uruguayo la incluyó en una andanada de cuestionamientos contra dirigentes latinoamericanos, en la que también apuntó a Evo Morales. José «Pepe» Mujica criticó con dureza a Cristina Kirchner por asumir la presidencia del PJ y tomar la conducción del peronismo.

«Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse de vieja consejera y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Que lo parió!», exclamó el ex presidente uruguayo en una entrevista con AFP.

No es la primera vez que Mujica arremete contra Cristina. En 2013, sin darse cuenta que había un micrófono abierto durante una conferencia de prensa, la comparó con Néstor en términos que generaron una recordada controversia: «Esta vieja es peor que el tuerto», lanzó al hablar de las negociaciones comerciales entre ambos países.

Luego hubo momentos de sintonía entre ambos, como cuando Cristina celebró el triunfo de Yamandú Orsi en las elecciones presidenciales de Uruguay del domingo último.

Con un posteo en la red social X, felicitó al vencedor y le envió «un fuerte abrazo a Pepe Mujica y a Lucía, no sólo ejemplos de militancia nacional, popular y democrática, sino también de perseverancia y resiliencia».

«Fuerza Pepe, estamos muy felices, te merecías el triunfo», remató Cristina su mensaje.

Mujica, que se está recuperando de un cáncer de esófago, ahora se refirió a Cristina en el marco de cuestionamientos a ex mandatarios latinoamericanos.

También apuntó a Evo Morales, enfrentado en Bolivia por el control de la izquierda oficialista con el presidente Luis Arce, a quien acusa de querer «proscribirlo» de la carrera electoral utilizando la Justicia.

«En la vida hay un tiempo para llegar y otro tiempo para irse (…). Lo de Evo es inconcebible», planteó antes de arremeter contra Cristina.

Pepe Mujica y Cristina Kirchner, en la cumbre del Mercosur realizada en Argentina en 2014. Pepe Mujica y Cristina Kirchner, en la cumbre del Mercosur realizada en Argentina en 2014.

«Nosotros teníamos capacidad de soñar, creíamos que íbamos a construir un mundo mejor. Y pusimos todo. ¿Los jóvenes qué esperanza tienen hoy de un mundo mejor? Nosotros teníamos utopías, ellos no. No es culpa de los jóvenes, es culpa de un tiempo ciego sin respuesta como el nuestro. Es la expresión de nuestro fracaso, de los viejos», reflexionó.

En otra parte del reportaje, Mujica se refirió al gobierno de Javier Milei y trazó una polémica comparación.

«En general las cosas no pasan porque sí. Lo de Milei en Argentina, que es una locura, es una lección de lo que es capaz de hacer con un pueblo la hiperinflación. Una nueva lección histórica», señaló.

Y siguió: «El único animal que tropieza dos veces con el mismo obstáculo es el hombre. Porque la República de Weimar sucumbió y la gente votó a Hitler por un proceso de hiperinflación. Y Alemania era el país más culto, más cultivado de Europa, y el pueblo alemán, desesperado, hizo una barbaridad. Bueno, el pueblo argentino también ha hecho una barbaridad».

Mujica ve además con preocupación que su «viejo amigo» Lula da Silva, que gobierna por tercera vez Brasil, no tenga sucesor en vista.

«Lula está a cerca de los 80 años. Y no tiene repuesto. Esa es la desgracia de Brasil», sostuvo.

El uruguayo, líder del Frente Amplio que volverá a conducir su país tras el triunfo electoral de Yamandú Orsi, habló también de la situación en Venezuela: remarcó que Nicolás Maduro encabeza un «régimen autoritario» y cree que el cambio llegará «de adentro».

«Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos. Pero no meterse», señaló.

«Va a haber alguna evolución de adentro de Venezuela en algún momento», aseguró.

Mujica negó que el gobierno de Maduro, en el poder desde 2013, sea de izquierda o comparable al de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.

«Algunos de los chavistas están afuera de eso y muchísimos están perseguidos en el mundo», subrayó.

Mujica incluyó en sus cuestionamientos el «autoritarismo» en Nicaragua bajo Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que lucharon contra la dictadura de Anastasio Somoza (1937-1979), gobernaron en los años 1980 con el FSLN, y volvieron al poder desde 2007.

«Lo de Nicaragua no tiene gollete», dijo. «Es increíble la revolución sandinista en qué desemboca, en la vieja esa llena de piedras y de cosas. Es monstruoso. (…) Era una revolución soñadora contra Somoza», agregó.

«A los cubanos los pongo aparte. No porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque no da resultado», sostuvo.

Y subrayó: «Lo que más me revienta es cuando juegan a la democracia y después le hacen fraude. Eso es insoportable».

«El autoritarismo en América Latina es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados», opinó Mujica. «Pero ahora nosotros hacemos frangolladas también», admitió.