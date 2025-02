Peque Schwartzman: «Quiero seguir ayudando a que el tenis crezca»

El ex número 8 del mundo habló tras la derrota ante Pedro Martínez Portero y analizó el partido, sus emociones respecto al retiro y los deseos para el futuro.

Después de perder ante Pedro Martínez Portero en los octavos de final del IEB+ Argentina Open, Diego Schwartzman tuvo su última conferencia de prensa como tenista profesional. En primer lugar, se refirió a como se siente acerca de su retiro: «Es difícil, para saber como es hay que vivirlo, así que en un tiempo sabré si me arrepiento o no. Ayer, después de ganarle a Jarry, me costó mucho dejar de pensar en todo ese tema para concentrarme en el partido de hoy. Físicamente me siento bien, pero me costó mucho abstraerme de eso».

Con relación al partido, quien fuera campeón del torneo en 2021 explicó que el estilo de juego del español lo perjudicó, sobre todo en comparación con el del chileno: «Había más ritmo, eso hacía que me ahogue más. Ayer todo fue un poco más cortado». Además, comentó que en el segundo game del encuentro se golpeó la mano izquierda con la raqueta y eso le dejó un dolor bastante grande. Por otro lado, se refirió al apoyo del público y como eso lo ayudo, tanto ayer como hoy: «Es lindo cuando metés un revés paralelo, un drop o un buen punto y el público estalla, pero hoy yo no les pude dar eso, entonces tampoco hubo tanta explosión como ayer. Siempre ellos se alimentan de lo que nosotros brindamos y viceversa, pero hoy no pude hacer lo que sí hice con Jarry».

Mientras se ríe, también explica porque durante la entrevista en cancha dijo que el de primera ronda fue su último partido: «Así cómo lo hice ayer es como jugué toda mi carrera, por eso le dije eso a Pedro. Después de eso, si hubiese podido elegir, hoy no jugaba».

Por último, habló de lo que espera para su futuro y sentenció: «Me gustaría ayudar a que el tenis siga creciendo, seguir ligado de alguna manera. Ahora los jugadores están apostando a que se nos escuche más, y me parece que esa es la manera de que este deporte cambie para bien». Además, agrega para terminar: «No es solo un tema de plata, sino también de que hayan más días de descanso. Incluso los torneos podrían ser diferentes, durar 4 o 5 días, pero para eso hay que darle libertad a la gente que tiene ideas nuevas».