Pequeños productores agradecieron a Zaragoza por la ayuda en la siembra

El compromiso asumido después de haberse reunido con los productores de las colonias cercanas a la ciudad, concluyó satisfactoriamente y más de un centenar de esos trabajadores agrícola hicieron llegar su agradecimiento al Intendente mandato cumplido de la ciudad de Pirané Juan Domingo Zaragoza.

Familias de Loma Senés, La Disciplina, Cuatro Boca, Monte Quemado, entre otras fueron beneficiadas con el preparado de tierras para sembrar, es oportuno destacar que estos pequeños productores de la zona no cuentan con los recursos económicos suficientes para llevar adelante la preparación de sus pequeñas extensiones de tierras es por eso que con antelación se vinieron reuniendo con el ex funcionario piranense para llegar a un acuerdo que los beneficie en ésta tarea.

Un productor se expresó a los presentes: “No hay espacio para medidas que deterioren el aparato productivo”. Entienden que la salida de la crisis “será generando mecanismos virtuosos que alienten la confianza y la inversión”.

Al mismo tiempo consideró “fundamental ese apoyo y ese acompañamiento del sector que lidera el ex funcionario piranense Juan Domingo Zaragoza, que nos permite continuar en marcha, trabajando para que la inversión y la eficiencia que aplicamos en nuestras producciones, puedan dar sus frutos.”

Tras poner en consideración a la “economía golpeada por este virus inesperado e impiadoso”, asumieron que la contribución del Juancismo para la reconstrucción “será determinante. Nuestro país no será el único afectado. El mundo entero se encuentra convulsionado por la pandemia. Cada Nación, en mayor o menor medida, requerirá sanear su economía. El contexto será difícil; la exigencia de los mercados y la competencia por oportunidades comerciales que permitan generar exportaciones, ingresos y divisas para la reactivación, será fuerte”.

Están convencidos de que “el campo se encuentra preparado para enfrentar ese enorme desafío”. Pero advierten que “para poder sostenerlo es crucial que la competitividad que caracteriza a nuestro sector se incremente y no se vea afectada. Por eso es imprescindible que la mirada y las necesidades de cortísimo plazo, no atenten contra la capacidad productiva del futuro, contra la reactivación con la que el campo y todas sus actividades asociadas, podremos poner en marcha rápidamente a la economía de la Provincia.

Y concluyeron: “Hoy más que nunca los piranenses necesitan un campo en marcha, enfocado en producir, invertir y crear empleos de calidad. Eso, es lo que hacemos todos los días con vocación y entusiasmo, y es nuestro principal aporte al futuro: trabajo, actividad económica y más desarrollo armónico en todo el territorio.