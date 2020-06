Pequeños productores preparan el campo para la próxima siembra con la ayuda de Zaragoza

Compartir

Pequeños productores de colonias vecinas de Pirané, se reunieron con el Intendente mandato cumplido Juan Domingo Zaragoza, para solicitar asistencia en el preparado del suelo para la próxima siembra, quienes sin demora fueron atendidos sus peticiones por el ex funcionario.

“Centenares de pequeños productores cercanos a la ciudad de Pirané están siendo asistidos por el Juancismo, que rápidamente resolvió y alivió la preocupación de los colonos, que no cuentan con la asistencia del gobierno provincial que en otras oportunidades a través del Ministerio de la Producción tenían la posibilidad de preparar sus parcelas en tiempo y forma, hoy estos agricultores a raíz de la falta de respuesta del área que compete del gobierno de Formosa están realizando el preparado del suelo con demoras ya que estos normalmente se debe realizar entre los meses de abril – mayo para que las primicias se puedan cosechar de julio a septiembre, también acompaña la falta de lluvia que es otro impedimento para la siembra no obstante ello el suelo debe estar listo antes de las posibles precipitaciones”.

Pese a que Juan Domingo Zaragoza, no ejerce ninguna función pública en estos momentos, pero sí ejecuta actividades debido al alto consenso social de los ciudadanos piranenses y colonos, “continúa realizando tareas sociales como por ejemplo la gran locreada popular de 740 litros que benefició a más de 500 familias piranenses, que se acercaron a retirar cumpliendo con el protocolo y la distancia social. De esta manera el Juancismo interviene en la asistencia de las personas más vulnerable de nuestra sociedad y se desplaza llevando alivio a algunas de las necesidades más urgentes que involucra a las personas de la ciudad y de las colonias cercanas”.

Cabe mencionar que haciendo honor a su liderazgo, Zaragoza personalmente verifica las tareas que se están ejecutando y en ésta oportunidad manifestó que “la idea surgió a partir del diálogo que tuvimos con productores de la zona, y esto toca mis afectos porque toda mi adolescencia la pasé por estos lugares, hablamos con los amigos de Monte Quemado, La Disciplina, Loma Senés y otras que son aledañas a la ciudad de Pirané para que encontremos la forma de hacer el trabajo, debido a los tiempos que se vienen y preparar la tierra para poder sembrar”.

Se refirió además: “Lo que logramos es un acuerdo en el cual nosotros como equipo político nos ponemos a disposición de los pequeños productores con las maquinarias y el personal necesario para esta actividad, ellos se comprometen abastecer con el combustible para que se haga el laboreo, aproximadamente son 100 productores los que van a ser beneficiado”.

Respecto a la reacción de los productores ante esta ayuda del Juancismo expresó: “Estamos contentos y también los productores porque van a poder auto sustentarse vendiendo sus productos en las ferias además de su autoconsumo, estas familias que se benefician cuentan con pequeñas parcelas que no superan en algunos casos las dos hectáreas, hay que destacar que cuesta el acercamiento y el dialogo que en esta oportunidad ofrecemos a estos pequeños productores debido a las múltiples promesas de funcionarios que no se concretan y gracias a este acercamiento ellos van a poder producir y estamos muy contentos por eso”.

Agregó además: “Siempre que a nosotros nos permitan seguir colaborando y coordinando con los mismos productores, vamos a realizar todas las etapas desde la preparación de la tierra hasta la cosecha”

Para finalizar el ex intendente de Pirané dijo: “En la medida que tengamos el acercamiento y el dialogo con los productores seguiremos brindando asistencia como equipo político, además tratamos de llevar soluciones y que ellos confíen en nosotros y nos permitan entrar en sus casas”.

Es importante en esta oportunidad destacar que esta tarea es muy bien aceptada por los colonos ya que si tienen que solicitar que este mismo trabajo lo realicen la parte privada, el costo es muy elevado y no cuentan con recurso económico para solventarlo.