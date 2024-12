Peralta arribó a Canadá para su choque con Rozicki

El argentino Peralta partió el pasado viernes junto a su equipo desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, con destino a Canadá

Yamil Peralta,campeón plata crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se enfrentará al canadiense Ryan Rozicki, en disputa del título mundial crucero interino CMB, en revancha este sábado, 7 de diciembre, en el Centre 200 Stadium de Sydney, Nova Scotia, Canadá.

Es un combate promocionado por Three Lion Promotions, y una nueva apuesta de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian. El evento completo será transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming the Three Lions Promotions en modalidad pago por evento, a partir de las 19:30 (horario argentino).

Tienen cuentas por saldar. El 7 de mayo de 2022, Peralta (17-1, 9 KOs), actual Nº 2 del ranking mundial del CMB, que fuera monarca argentino, sudamericano, latino e internacional CMB, le brindó una clase de boxeo a Rozicki (20-1, 19 KOs), Nº 1 del mismo escalafón y vigente campeón de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF) crucero, pero fue despojado producto de un fallo dividido en su contra en su disputa por el cetro internacional CMB en Sydney, Canadá.

Al día siguiente el CMB anunció que tras una revisión solicitada por el equipo del argentino -y denunciada por toda la prensa especializada-, dejó sin efecto el cinturón que se le otorgó al canadiense, sino que también el resultado, el cual fue solo inalterado por la comisión local. Un año y siete meses más tarde, volverán al ring en el mismo escenario.

Desde ese momento, Peralta mantuvo su paso en cuatro presentaciones, tres de ellas dominadas por nocaut. Despachó al brasileño Fabio Maldonado por nocaut técnico en el tercero, y obtuvo su faja internacional CMB. Hizo lo propio sobre Federico Grandone en el séptimo por los cetros argentino, sudamericano e internacional, y sobre Guillermo Andino en el cuarto. Su mejor resultado fue en marzo de este año cuando derrotó en Durban, Sudáfrica, al local Thabiso Mchunu en las tarjetas y conquistó el título plata crucero CMB y ahora va por su máximo sueño.

En tanto Rozicki, que fuera retador mundialista bridger en 2021, tras el choque con Yamil noqueó a sus cinco rivales siguientes. El mexicano Mario Aguilar -en el primero-, el letón Arturs Gorlovs y el azerí Zamig Atakishiyev -ambos en el tercero-, el estadounidense Alante Green -en el décimo, y lo destronó del cinto NABF-, y viene del 2 de diciembre acabar con el nigeriano Olanrewaju Durodola en el primero. Con 29 años, y en su ciudad natal, va por el título.

«Estoy mejor que nunca. Sé que va a ser una pelea de alto nivel, pero diferente a la primera. Él mejoró mucho desde esa vez hasta acá. Lo hemos estado mirando, porque siempre supimos que podía existir la posibilidad de una revancha. Es lógico que haya mejorado. Por eso no me confío. Ésta es una historia diferente. Ojo, yo también mejoré. Tuve un gran entrenamiento, y sé bien lo que tengo que hacer. Va a ser un gran combate», expresó Peralta.

«La realidad es que estoy pasando un gran momento en todo sentido de mi vida, mucho más allá del ring. Boxísticamente, me siento como nunca. Estoy más rápido, más potente, pero sobre todo, más maduro. Esta revancha me encuentra en el mejor momento de mi vida. Disfruto lo que hago», agregó.

Originariamente, Rozicki debía enfrentarse al armenio Noel Mikaelyan (27-2, 12 KOs), poseedor del título mundial crucero CMB. Sin embargo, fue postergada en tres ocasiones. La primera por lesión del armenio, en junio pasado. La segunda -en septiembre- por enfermedad del promotor del campeón, Don King. Tras ello, se conoció que Mikaelyan no estaría disponible justamente por mantener un conflicto contractual con su manejador. Por tal motivo, el CMB ordenó que los dos máximos clasificados de su ranking, Rozicki, Nº 1, y Peralta, Nº 2, disputen el título.

Peralta partió el pasado viernes junto a su equipo desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, y tras dos escalas arribó a Sydney, Nova Scotia, el sábado en horas de la tarde. En la sede de la pelea está acompañado por una delegación encabezada por su promotor y manager, Mario Margossian, su entrenador Ezequiel Torglele, Juan Ignacio Martínez -como segundo-, y Ruperto «Peto» Ruiz -preparador físico-.