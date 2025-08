Perdió el control del auto, entró a toda velocidad en una estación de servicio y mató a una mujer

Una mujer murió y un hombre resultó herido luego de que un auto ingresara a gran velocidad a una estación de servicio en el ramal Tigre del Acceso Norte, a la altura de San Fernando, y provocara una cadena de choques.

Todo ocurrió este miércoles por la tarde, cuando un Renault Megane, manejado por un hombre de 60 años identificado como C.M.G., circulaba por la traza ascendente de la autopista.

En un momento, por razones que aún no están claras, el conductor perdió el control del vehículo, se desvió de su carril e impactó primero contra un Jeep, luego contra otro Renault y, finalmente, contra un Fiat Mobi que estaba detenido en el playón de una estación de servicio Shell.

En ese último auto se encontraba María Florencia Villalba, una mujer de 33 años que vivía en San Fernando. El impacto fue tan fuerte que provocó que saliera despedida a través del parabrisas, causándole múltiples fracturas y una grave lesión en la cabeza.

Minutos más tarde, la mujer fue trasladada en una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al hospital Petrona V. Cordero, donde los médicos confirmaron que había sufrido pérdida de masa encefálica. Murió poco después, mientras era atendida.

En el mismo hecho resultó herido un hombre de 40 años, quien permanece internado.

Además del personal del SAME, en el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrullas de San Fernando y peritos de la Policía Científica, que analizaron la trayectoria del vehículo y tomaron fotografías del área para evaluar la mecánica del hecho.

La causa por los delitos de homicidio culposo y lesiones quedó en manos de la UFI descentralizada de San Fernando, que ordenó una serie de medidas para determinar con precisión cómo se desencadenó el episodio.

Un joven ebrio atropelló

a más de 15 personas

Un joven conductor de 20 años que manejaba alcoholizado atropelló a más de 15 personas que esperaban el colectivo en una garita ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén. El hecho ocurrió esta madrugada.

De acuerdo con lo informado por la secretaria de Emergencias de la provincia, Luciana Ortiz Luna, cinco personas debieron ser trasladadas a distintos hospitales, entre ellas el propio conductor del Ford Fiesta azul que causó el accidente.

Según los testigos, el auto circulaba a alta velocidad, zigzagueando sobre el asfalto mojado, hasta que derrapó y se metió de lleno contra la parada.

Al intentar escapar de la escena, el joven fue interceptado por varios testigos que lo golpearon antes de que llegara la Policía. Al ser detenido, se le realizó un test de alcoholemia que arrojó 0,94 gramos de alcohol por litro de sangre.

Entre los heridos trasladados hubo un joven con traumatismo de cráneo, una mujer con una fractura en un tobillo y dos hombres con lesiones leves y crisis nerviosas. Ninguno corre riesgo de vida.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal provincial, que analiza los registros de las cámaras de seguridad para establecer cómo se produjo el accidente y decidir si se le formularán cargos al conductor.