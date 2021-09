Pereyra: «Basterra no es idóneo para la cartera educativa, la docencia en general está decepcionada»

Compartir

Tras la designación de Luis Basterra como ministro de Educación de Formosa, el secretario general de Voz Docente, Manuel Pereyra se mostró disconforme.

“La designación en la cartera educativa del ingeniero agrónomo Luis Basterra cayó muy mal, la docencia en general está decepcionada porque consideramos que es una designación política, no es idóneo para el área de la cartera educativa, nosotros decimos que es un profesional idóneo para su cartera, no era lo que estábamos esperando, seguramente el objetivo del nuevo ministro es claro, adoctrinar y llevar adelante el modelo formoseño como lo llama el gobernador de la provincia”, expresó.

“Queda claro que la educación no es prioridad para el gobernador Insfrán, venimos de ministros anteriores no idóneos para el área por eso estábamos esperanzados de que en esta oportunidad surgiría un cambio positivo en el área de educación, pero la sorpresa fue generalizada y el rechazo fue total de la docencia en toda la provincia, a partir de la designación el llamado de delegados y docentes del interior no paró, fue unánime el rechazo”, aseguró Pereyra.

“Estábamos casi seguros de que seguiría adelante la subsecretaria a cargo de la cartera educativa la licenciada Anlía Heizenreder, pero la sorpresa fue tal que nosotros lo consideramos una designación política del gobernador de la provincia”, expresó.

“Me llama la atención el rechazo generalizado en pocos minutos de haber sido designado, el rechazo fue total”, aseveró.

De la misma forma, Pereyra aseguró que Formosa ya está en condiciones de brindar clases presenciales en su totalidad. “De acuerdo al semáforo sanitario Formosa ya tendría que estar con la presencialidad plena, decimos que hay muchos reclamos de los padres que hay que escuchar porque los chicos tienen cuatro horas semanales de clases y otros tienen seis horas, por eso es el reclamo de los padres e inclusive de los docentes para regresar a la presencialidad plena. Hay que tener en cuenta que con cuatro horas semanales los objetivos no se van a desarrollar al 31 de diciembre como está establecido el calendario escolar”, manifestó.

Acotó que “el consejo federal estableció que tenían que desarrollar unos contenidos elaborados en cada jurisdicción y eso es lo que los docentes temen no poder cumplir y que los lleven fuera del calendario escolar a desarrollar esos objetivos, por eso se está pidiendo el regreso total de las clases en toda la provincia. El semáforo sanitario lo permite, no hay circulación viral por lo tanto creemos que hay que tener en cuenta que en Formosa las escuelas estuvieron cerradas casi todo el ciclo lectivo 2020 y los primeros seis meses del ciclo lectivo 2021 por eso escuchamos a los padres y docentes que piden la vuelta a la presencialidad plena”, señaló.

“Nosotros vamos a presentar un petitorio donde queremos participar de las reuniones con los otros gremios porque nuestro gremio nunca ha participado en más de ocho años con los ministros anteriores por lo tanto nos gustaría estar presentes en una discusión salarial o educación con el nuevo ministro”, finalizó sobre una posible reunión con el flamante ministro, Basterra.

