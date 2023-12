Pereyra: «En la parte salarial de la política educativa lamentablemente los docentes estamos olvidados»

Manuel Pereyra, secretario general del gremio Voz Docente, habló con el Grupo de Medios TVO sobre los resultados de las Pruebas Aprender 2023 que, en el caso de Formosa, mostraron un descenso de conocimiento satisfactorio en relación al año pasado; si bien se mostró preocupado por los datos publicados, el mismos indicó que es una de las consecuencias de los bajos salarios del sector. “En la parte salarial de la política educativa lamentablemente los docentes estamos olvidados”, aseveró.

“Estamos preocupados, tanto en lo salarial como en los resultados de las Pruebas Aprender; la educación es un problema de todos y tiene que preocupar a todos los actores. Nosotros en el año 2013 estábamos por arriba de la media y fuimos sistemáticamente descendiendo y hoy estamos en el puesto 65 muy por debajo de la media, por eso es que tenemos que preocuparnos, una de las consecuencias es por ejemplo el nombramiento en la cartera educativa de una persona que no es idónea para el puesto”, dijo.

Seguidamente se mostró de acuerdo con las Pruebas e indicó que lógicamente tiene que haber consecuencias porque “de lo contrario no vamos a saber dónde están parados nuestros chicos”.

“Hay que ser claros, nuestros chicos reprobaron matemática y lengua, entonces hay que se sincera también porque acá hay informaciones que se manipulan porque el resultado es otro a la información que dan a nivel nacional, no nos tiene que escapar sino asombrar porque de 100 chicos que comienza la alfabetización terminan 16, es alarmante lo que pasa”, siguió explicando Pereyra.

“En educación vamos descendiendo sistemáticamente, y eso en el futuro es preocupante, si la situación no cambia seguiremos en baja. Lo importante sería que el gobierno del Dr. Gildo Insfrán convocara a todos los gremios para analizar lo que está pasando y trabajar en consecuencia”, indicó el gremialista.

Por último, reconoció que otro factor que afecta el aprendizaje son los bajos sueldos docentes ya que “en la parte salarial de la política educativa lamentablemente los profesionales estamos olvidados. Un docente bien pago tiene como consecuencia que el alumno va a tener una educación de calidad por eso pedimos y peticionamos al nuevo ministro a que nos invite a los gremios a la mesa de dialogo de paritaria salarial”.