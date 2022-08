Pérez: «Los vendedores deben respetar estos valores como precio máximo en toda la provincia»

Compartir

El subsecretario de Defensa al Consumidor, Edgar Pérez en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca del aumento que sufrió la garrafa de gas y aseguró que el incremento se dio a través de la Secretaría de Energía y que la garrafa de 10 kilos pasará a costar 721, 46 pesos.

Pérez comenzó diciendo «a través de la Resolución 609 que dictó la Secretaría de Energía a partir de hoy 1 de agosto se han actualizado los precios del gas envasado en garrafas en todo el país y aquí en Formosa, los tres envases de 10, 15 y 12 kilogramos han actualizado sus precios, siendo el valor de venta tanto en comercios como en puntos de ventas de distribuidor».

«Los precios van de 721,46 es el valor máximo para las garrafas de 10 kilos, 865,75 para las de 12 y las de 15 kilos 1082,19 pesos, estos son los valores que prevé la resolución», añadió.

«Los vendedores deben respetar estos valores como precio máximo en toda la provincia, lógicamente que teniendo en cuenta que siempre el vuelto o redondeo tiene que estar a favor del consumidor, y el precio debe ser 720 pesos», señaló.

«Un consumidor que pueda comprar la garrafa en cualquier punto de venta en cualquier comercio habilitado es 721, 46 pesos», manifestó.

«Hasta ahora este es el valor que se ha notificado por resolución, no tenemos la comunicación de que se dará otro incremento porque es facultad de la secretaria de Energía y por lo pronto hoy entrará en vigencia en todo el país los montos antes mencionados», indicó Pérez.

Vale señalar que estas actualizaciones se verán reflejadas en los subsidios del Programa HOGAR.

Consultado acerca de sí es posible que se dé un nuevo aumento, el funcionario provincial dijo «por el momento no tenemos noticias de que vaya a incrementarse más adelante nuevamente el precio de las garrafas”. Y advirtió a los vecinos, «tenemos que estar atentos como consumidores para hacer las denuncias y reclamos porque no son valores antojadizos por los que el comerciante pueda pretender una ganancia superior a la que se firma o establece por resolución».

Provisión de gas

Al respecto, el arquitecto indicó «no estamos teniendo dificultades en cuanto a lo que es el abastecimiento de gas, hoy las situaciones puntuales por demora o actitud especulativas con algunas empresas se corrigió y se trabajó en particular con lo que es el abastecimiento de la localidad de Clorinda que había tenido una faltante de gas, tras un trabajo importante se normalizó la situación».

