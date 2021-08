Pérez rompió el silencio y se defendió tras ser acusado de influir en la salida de Lionel Messi del Barcelona

Compartir

Linkedin Print

Mientras París está de fiesta por el arribo de Lionel Messi a la ciudad, en España continúan los problemas. En esta ocasión Barcelona no es el epicentro del conflicto, sino que las declaraciones cruzadas llegaron desde Madrid, después de que el presidente del equipo merengue fuera acusado de haber tomado un rol importante en la marcha del argentino.

Por tal motivo, ayer Florentino Pérez, desmintió las palabras de Jaume Llopis, ex miembro de la Comisión del Espai Barça y socio azulgrana, y aseguró que no ha tenido “ninguna influencia” en la salida de La Pulga del FC Barcelona.

Llopis, en una entrevista en El Larguero de la cadena SER, afirmó que entre el mandatario madridista y el nuevo CEO del Barça, Ferran Reverter, convencieron a Joan Laporta, presidente blaugrana, de prescindir del ‘10’ y decir no al acuerdo multimillonario con CVC.

“Ha sido una maniobra perfecta de la guerra Florentino Pérez con Tebas para el Real Madrid y aquí quien pierde es FC Barcelona porque Messi es un patrimonio del Barça que se ha perdido porque lo han echado. Mientras tanto hemos reforzado al PSG y de carambola Florentino se saldrá con la suya de que el Barça le facilite la contratación de Mbappé”, aseguró Llopis.

“Aquí ha habido la influencia de la Superliga con Florentino Pérez. Laporta fue muy poco respetuoso que el día que se despide a Messi se le vea en una comida brindando con Florentino y Agnelli en el restaurante más famoso de Barcelona”, concluyó.

En un comunicado de este miércoles, el presidente del Real Madrid calificó de “rotundamente falso” cualquier tipo de amistad “desde hace tiempo”, como también señalaba Llopis, con el propio Reverter, con el que ha coincidido “tan solo dos veces” en su vida.

“Una, hace cuatro meses, y la otra el pasado sábado en la reunión que tuvo lugar en Barcelona con el presidente Joan Laporta y el presidente Andrea Agnelli, cuando ya se había producido la comunicación oficial sobre Messi”, aclaró el empresario.

“Por tanto, es imposible que yo haya tenido alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del FC Barcelona. Así pues, espero que Jaume Llopis rectifique cuanto antes estas declaraciones que no corresponden con la verdad”, sentenció el presidente del Real Madrid.

Entre otros conflictos, el Real Madrid también acordó ejecutar acciones legales “tanto civiles como penales contra el presidente de LaLiga, don Javier Tebas Medrano, contra don Javier de Jaime Guijarro, responsable del Fondo CVC y contra el propio Fondo CVC Capital Partners SICAV-FIS”.

“Asimismo la Junta Directiva también ha decidido llevar a cabo las acciones legales de todo tipo que se entiendan oportunas para anular y dejar sin efecto los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de La Liga, a celebrar el próximo 12 de agosto de 2021, respecto al convenio entre La Liga y el Fondo CVC”, concluyó en el comunicado oficial.

Compartir

Linkedin Print