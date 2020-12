Pergolini, a fondo: sus críticas al Gobierno, el rol de Riquelme en Boca y el “germinador de tarados” de Twitter

Compartir

Figura histórica de la FM con su Cuál es?, Mario Pergolini fue uno de los conductores más populares en la década del 90, enfrentándose nada menos que con Marcelo Tinelli. Pero a pesar de tener éxito con programas como Caiga quien caiga, se alejó de la televisión. Y si bien su voz continúa en el éter, bifurcó sus intereses. Se dedicó a su propio proyecto innovador, la radio Vorterix. Y desde el 2019 se desempeña como vicepresidente de Boca Juniors. Cada vez que concede una entrevista, logra tener gran repercusión en las redes sociales con sus declaraciones, como ocurrió con el reportaje que Diego Leuco le realizó en su ciclo Ya Somos Grandes.

Durante la charla, el locutor analizó la conducta de los usuarios argentinos en Twitter: “Nos comportamos como el algoritmo, donde se busca lo que agrada. Y con los que no estamos de acuerdo, somos un batallón organizado para desplegar nuestro odio -lamentó Pergolini-. Si uno puede ver las tendencias mundiales en el germinador de tarados que es Twitter, se va observar que no son tan radicales como en Argentina”.

Tras esa reflexión, hizo referencia al escándalo que se generó por mensajes discriminatorios que habían escrito algunos de los integrantes de los Pumas hace unos años. “Cada tanto podés revisar lo que se ha posteado. Uno no es igual toda la vida: no sos el mismo que cuando tenés 20, 30 o 40. Yo no tengo las mismas opiniones. Si hubiese existido Twitter cuando tenía 20, no querría ni ver lo que hubiera publicado. Tenemos que ver cómo nos comunicamos, lo que ponemos, saber que vas a ser siempre observado”, aconsejó Mario, quien nunca abrió una cuenta propia en dicha red social; suele tuitear desde la dirección de Vorterix.

Por otra parte, Pergolini criticó al Gobierno de Alberto Fernández, especialmente por la manera de brindar información respecto a la pandemia y las vacunas. “Creo que tienen grandes problemas de comunicación. La mala comunicación fomenta los antivacuna, y el Estado no puede contribuir a eso”, consideró. “Solo un loco afiebrado puede pensar que el Presidente no quiere que haya salud. Me preocupan otras cosas, como la descoordinación”.

Asimismo, el periodista opinó que el papel de Cristina Kirchner es el más claro que ve en esta gestión. “Nunca vamos a saber cómo hubiese sido el Gobierno de Fernández. Tiene una modificación en el medio tan violenta, tan grande, y tal vez no era el Gobierno para afrontar esto. Pero es el que tocó”, explicó en el ciclo de TN.

Ya sumergido en el análisis político, Pergolini señaló que se sorprendió al ver la imagen de Liz Solari en la Casa Rosada para entregarle a Fernández un petitorio de la Unión Vegana Argentina contra el acuerdo porcino con China. “Yo creí que era una fake news cuando vi la foto. Pensé que le habían puesto abajo la urna”, afirmó Mario sobre la reunión que mantuvo la actriz con el mandatario para expresarle la preocupación ante el avance del acuerdo con China para la instalación de mega factorías porcinas en la Argentina.

En ese sentido, el ex CQC realizó una interesante reflexión sobre las consecuencias que tiene publicar un material en las redes sociales: “Cuando sacan esta foto, o nadie la está viendo o piensan: ‘No se hagan problema, esta foto nunca va a salir’, porque está esa creencia de que hay temas que se pueden controlar. Bueno, ya se controlan muy pocas cosas. Por eso también hay que decirle a los chicos, o a los jóvenes, que tienen que tener mucho cuidado sobre qué publicás o qué decís. Hoy en día eso se amplifica muy rápido, incluso siendo un total desconocido”.

Finalmente, hizo referencia al rol de Juan Román Riquelme en Boca: “El que él hubiese apoyado (en las elecciones), iba a ser la fuerza ganadora. Román se expone mucho más ahora y lo hace porque si quiere modificar al club tiene que tener otro lugar. Y lo hace poniendo en juego lo más valioso: ser ídolo”, destacó Mario Pergolini sobre quien es, para la gran mayoría, el mejor jugador de la historia del club de la Ribera.

