Perín, un pueblo a 17 kilómetros del Bermejo que padece la falta de agua

El comunicador social de la localidad de Subteniente Perín, Carlos Quiñonez indicó ante el Grupo de Medios TVO que nuevamente su localidad está atravesando un hecho «insólito» pero «verdadero». «Históricamente cada año cuando la falta de lluvia azota por estos lugares, el pueblo queda sin agua y jamás las autoridades locales ni provinciales gestionaron un proyecto de solución definitiva para concordar la practica con la teoría, o con lo que pregona el gobierno provincial y todos sus obsecuentes funcionarios cuando brindan un discurso. A lo largo de 37 años la provincia viene siendo gobernada por el peronismo quienes se autoproclaman como justicialistas, más cuantos eslogan metafóricos que cautivan corazones formoseños a la hora de votar, pero viendo como estamos en nuestro pueblo y la provincia en línea general, me pregunto donde estará la bendita justicia social, la igualdad, la inclusión social que tantas veces escuchamos, cuando en pleno 2020 no tenemos garantizados ni los mínimos derechos que son los pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano», comenzó diciendo.

Recordó que días atrás en contacto con el encargado de la Planta de Agua la localidad, «hacía mención del gran abandono y desinterés por parte de las autoridades locales ya que no es la primera vez que el reservorio queda sin agua, donde por lo menos se podía hacer algunos trabajos de limpieza y excavación junto a la bomba para lograr extraer con más facilidad el agua ya que ellos entre dos personales del SPAP con palas en manos se dan maña para hacer llegar el agua hasta el lugar de la bomba».

Cuando todo parecía un caos, llegaron funcionarios del SPAP para brindar un alivio a la gran necesidad de contar con el vital líquido; ni bien arribaron al pueblo intentaron ponerse en contacto con el presidente de la Comisión de Fomento, Diego Romero o con su hijo, el concejal «Lucho» Romero «quienes no atendieron a Joel Estigarribia – responsable del SPAP- quien al notar la falta de interés a tan angustiante problema decidió contactarse con el concejal Gustavo Maldonado que de inmediato gestionó los contacto para conseguir el lugar, instalar una bomba y extraer el agua que será depositada en la planta local para posterior distribución».

«Según el edil Maldonado, dos camiones de aproximadamente 30.000 litros extraen el agua de Puerto Lavalle distante a unos 17 km del pueblo realizando hasta 8 viajes cada uno por día, lo cual suman unos 480.000 litros diarios que serán un gran alivio para esta sociedad», añadió Quiñonez.

Según explicó el comunicador, Maldonado lamentó el tremendo enojo de Romero al enterarse que él estuvo como autoridad del pueblo acompañando y gestionando por su parte para que esta mínima solución se concrete, pero sobre todo dijo estar más que contento porque esto al menos servirá para salir del paso ante este angustiante problema, y además mencionó conseguir un lugar de alojamiento para los choferes de los camiones, garantizando de esta manera el permanente acarreo de agua a la planta local.