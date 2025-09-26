Periodista de La Nación+ Denuncia Persecución y Detención Tras Cobertura en Formosa

En un hecho que ha generado gran revuelo en el ámbito periodístico y político nacional, Micaela Urdinez, periodista del equipo de La Nación+ y a cargo del proyecto Hambre de Futuro, denunció haber sido «retenida» y «perseguida» por fuerzas policiales en Formosa. La situación se dio durante una cobertura en comunidades originarias de la provincia, cuyo objetivo era visibilizar los desafíos y sueños de niños y jóvenes. Los detalles de esta tensa experiencia fueron compartidos por Urdinez en una entrevista para el programa radial “Exprés En Radio” FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO.

El Objetivo de la Cobertura: Hambre de Futuro

Micaela Urdinez explicó que su visita a Formosa, específicamente a las comunidades Nivaclé de San José y La Algarroba en Las Lomitas, se enmarcaba en el proyecto Hambre de Futuro. Este trabajo, que realizan desde 2018 «por todas las provincias sin sin ningún problema», busca mostrar «cuáles son los desafíos de los niños y los jóvenes en estos lugares» para acceder a derechos básicos. El equipo, que viajó junto a la organización APCD, había sido «aceptado» por la asamblea comunitaria, la cual estaba «encantada de de poder mostrar un poco su su realidad, su cultura».

El Inicio del Hostigamiento Policial

El clima comenzó a enrarecerse el miércoles, apenas dos días después de su llegada. La periodista relató que la policía llegó a la comunidad de San José para preguntarles «qué es lo que estábamos haciendo, de qué medio éramos, cuánto tiempo nos íbamos a quedar». A partir de ese momento, la persecución se hizo evidente: «empezamos a notar camionetas que que nos perseguían, camionetas Hilux blancas grises que nos grababan en todo momento».

Incluso en los retenes policiales de la Ruta 86, si bien eran paradas «dentro de la ley», la actitud era de claro control: «tenían como un seguimiento de donde estábamos, en los retenes también nos grababan, hablaban por teléfono, era claro que que nos estaban siguiendo y que estaban controlando que es lo que hacíamos».

Intento de Intimidación a la Comunidad

La presión no solo se ejerció sobre el equipo periodístico. Según el relato de Urdinez, los miembros de las comunidades comenzaron a reportar que la policía, una vez que el equipo se retiraba, los visitaba para decirles «que no hablaran con nosotros, que nosotros veníamos de mi ley, que estábamos en contra de gobierno». Este accionar generó «un clima bastante hostil» con el claro objetivo de «interrumpir nuestro trabajo con una creencia falsa de que nosotros veníamos a decir algo en contra del gobierno, ¿no? Simplemente veníamos a hacer el el trabajo que que hacemos en todas las provincias y que es completamente apolítico».

La Falsa Denuncia y la Retención en Comisaría

El clímax de la tensión se produjo el viernes a la tarde. Mientras regresaban a La Madrid, donde se alojaban, fueron detenidos en un retén policial. «nos dicen que tenemos que que entrar a la comisaría porque nos tienen que notificar de una denuncia que nos habían hecho y que teníamos que prestar declaración». La supuesta denuncia, que los tomó por sorpresa, había sido interpuesta por Guillermo López, el cacique de la comunidad, por haber «alterado el orden público, el orden de la comunidad».

El equipo periodístico se comunicó de inmediato con el cacique. Micaela Urdinez relató: «lo llamo en ese momento y le digo, ‘Guillermo, estoy acá con la policía que me dicen que hiciste una denuncia, ¿cómo?’ me dice». El cacique, según la periodista, le confesó que la policía «se lo había llevado a la noche a la comisaría él solo» y le habían hecho firmar algo, pero «yo no sabía». Esto reveló, a ojos del equipo de La Nación+, «un poco cómo había sido la movida».

Siguiendo el consejo de abogados de La Nación y letrados de Formosa, decidieron no ingresar a la comisaría ni entregar sus documentos. Tras «2 horas, 2 horas y media», fueron notificados de la denuncia sin que se las leyeran. Finalmente, firmaron «en disconformidad y después nos fuimos».

La Discusión sobre la Libertad de Expresión

Durante el operativo policial, el equipo notó la presencia de «gente de civil, que no sé si es gente de inteligencia o qué, había cuatro personas vestidas de civil que eran las que manejaban todo el operativo». Uno de ellos, que se identificó solo como Hugo, los «vino a increpar» sobre el contenido que estaban publicando en las redes sociales del proyecto, específicamente una historia que decía «que el pueblo no está reconocido».

Urdinez destacó que esta confrontación evidenció la raíz del problema: «el problema era lo que estábamos posteando en redes como si no hubiera libertad de expresión, además de libertad de prensa, o sea, no solo no hay libertad de prensa, que si no tampoco hay libertad de expresión». El mensaje de la fuerza fue «claro»: «no pueden seguir publicando esto, no pueden seguir mostrando esto». La periodista calificó la situación de «grave» e «insólito», ya que una «discusión de café» sobre el reconocimiento del pueblo Nivaclé se elevó a «instancias policiales».

Consecuencias y Causa Abierta

Lamentablemente, el equipo no pudo completar su trabajo. Por cuestiones de «seguridad personal», decidieron no regresar a la comunidad donde se había originado la denuncia falsa, ya que consideraron que sería visto como una «provocación» y «podían pasar cosas peores».

El resultado final, además del impedimento para grabar el documental, fue que «nos quedó abierta una causa ahí en Formosa, está a cargo de del Padilla, no sabemos eso cómo cómo va a evolucionar».

A pesar del «maltrato» y el «miedo» que sintieron, Micaela Urdinez afirmó que el equipo está enfocado en no perder el «objetivo y el espíritu» de su proyecto, que es «contar o de hacer las notas que teníamos pensadas hacer que que tienen que ver con el espíritu del proyecto que que está orientado a esto, a cómo son las infancias de de los chicos en en las distintas zonas de del país».

Al finalizar la entrevista, la periodista agradeció el espacio, mientras que el conductor, Daniel Moreira Viera, lamentó la situación, destacando que espera que «la próxima experiencia sea mucho más placentera realmente y que se pueda laborar con con tranquilidad».