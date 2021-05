Permanentes operativos de recolección de residuos no convencionales en toda la ciudad

Compartir

La Dirección de Gestión Ambiental de la comuna capitalina prosigue desarrollando el plan de higiene urbana en todos los barrios, garantizando el servicio de recolección domiciliaria e intensificando las acciones de recolección de residuos no convencionales y recuperación de espacios verdes.

Así lo expresó el responsable del área, Julio Vargas, quien valoró el trabajo que se viene realizando para mantener la ciudad limpia, saludable y ordenada. “Pese a estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, gracias al esfuerzo y el compromiso de los trabajadores municipales y cooperativistas, estamos garantizando el servicio de recolección de residuos domiciliarios en todos los barrios, llevando a cabo un trabajo planificado y distribuido geográficamente para evitar aglomeramientos y resguardar la salud de todo el personal”.

Con respecto a los permanentes operativos de recolección de residuos no convencionales, señaló: “Hay que destacar que se trabaja de manera normal, dividiendo varios equipos en los turnos mañana, siesta, tarde y noche, y retirando de la vía pública más de 300 toneladas de basura de manera diaria. Al mismo tiempo, continuamos con la aplicación del Plan Bio, mediante el cual ya llevamos recuperados más de 200 espacios verdes”.

“En simultáneo, estamos destinando equipos diferenciados que se abocan al retiro de residuos y erradicación de microbasurales que se generan en los Centros de Atención Sanitaria (CAS)”, indicó el funcionario.

Seguidamente manifestó que “es importante que entre todos tomemos las medidas necesarias para cuidarnos y para cuidar también la salud de todos los trabajadores que están encargados de brindar los servicios básicos esenciales; en este caso, rociando las bolsas de residuos con diluidos de alcohol o lavandina, manteniéndolas bien atadas, para que la basura no se desparrame, y sacandolas en los horarios correspondientes”.

Por último, Vargas informó que durante los días viernes 14 y sábado 15, cuadrillas comunales y cooperativistas, con la utilización de camiones y máquinas, efectuaron operativos de levantamiento de residuos voluminosos, como escombros, ramas y chatarras, en los siguientes barrios: San Juan Bautista, Villa del Rosario, San Agustín, Villa Hermosa, Divino Niño, La Nueva Formosa, El Resguardo, Fontana, San Miguel, San Francisco, El Quebrachito, La Floresta, Lote 111 y Procrear.

De la misma manera, idénticas tareas cobraron intensidad en varios conglomerados de la

Jurisdicción Cinco, entre ellos: Simón Bolívar, 1° de Mayo, Eva Perón, Luján, República Argentina, 8 de Octubre, 7 de Mayo, 20 de Julio, Antenor Gauna, El Palomar, Las Orquídeas y El Porvenir.

