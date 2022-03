Perpetua para el femicida que mató a golpes a su pareja, la descuartizó y repartió sus restos en bolsas

Compartir

El reporte de la autopsia determinó que Jesica Lucía Hoffman, cabo primero del Ejército de 34 años, fue asesinada a golpes, luego descuartizada y decapitada. La mujer se defendió de la fatal paliza de su pareja, y agonizó por no más de 15 minutos. Sus restos fueron dividos en bolsas y escondidos en un bolso. Ocurrió en noviembre de 2018. Tres años y cuatro meses después, Fernando González, quien fuera pareja de la víctima y con quien convivía en la casa de Villa Trujui, en Moreno, donde ocurrió el femicidio con rasgos sádicos, fue condenado a perpetua.

Según informaron a Infobae fuentes judiciales, el veredicto condenatorio fue del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Mercedes, integrado por los jueces Jorge Pablo Vieiro, Eduardo Losada y Daniel Machain, y halló González, ex suboficial del Ejército Argentino, culpable del “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ejecutarse por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.

El crimen se dio en un contexto de violencia de género, donde el condenado le aplicó a su esposa golpes de puños e hizo impactar su cabeza contra un elemento duro -que no logró determinarse-, lo que le produjo múltiples fracturas. Luego, fragmentó el cadáver con una cuchilla e introdujo las partes mutiladas en bolsas de basura dentro de un bolso, con el fin de ocultar el delito.

El cadáver fue descubierto por el padre de la víctima luego de que en el Batallón de Intendencia 601 de El Palomar, donde trabajaba, avisaran que llevaba dos días sin presentarse. Los familiares forzaron un ventanal de la casa de Jesica y, cuando ingresaron, encontraron que en el baño había un bolso con tres bolsas negras: el olor era insoportable. No quisieron abrirlas. Y llamaron a la Policía. Eran los restos de su hija.

La Policía Científica de la Bonaerense determinó que la casa había sido limpiada recientemente y se halló un cuchillo con el que posiblemente se la disección del cuerpo. Así, el fiscal Leandro Ventricelli pidió la detención de González, por entonces sargento del Ejército.

Justamente, cuando lo arrestaron estaba en la base militar donde desarrollaba sus actividades: estaba siendo condecorado. Ante la presencia de la Policía, confesó el crimen.

Los familiares de la víctima, que además vivían junto a la casa de Jesica, declararon el día del crimen vieron a González limpiar y acondicionar su auto; y dijeron que la cerradura de la casa estaba cambiada.

Hasta aquel 19 de noviembre de 2018, Jesica y Fernando llevaban casi 10 años de convivencia y tenía un hijo que ahora tiene 11 años. “No hubo grandes antecedentes de peleas. Tenían sus discusiones, como toda pareja, pero nunca nada grave. No lo podemos creer. Lo tratamos como de nuestra familia. El sábado estuve con Jessica acá charlando. No puedo entender por qué”, dijo en aquel 2018 Alicia, tía de la víctima.

La violencia machista no cesa. En las últimas horas se conoció que Oriana Nicole Chamorro, de 19 años, fue encontrada muerta la semana pasada con un disparo en la cabeza en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, dentro del partido bonaerense de Tres de Febrero. Por el crimen fue detenido su novio, Dylan N., un chico de 17 años que luego de burlarse de lo que había pasado aseguró que se había tratado de un suicidio.

El viernes pasado un llamado al 911 alertó sobre una joven baleada dentro de un departamento ubicado en el sexto piso de la Torre A del Nudo 13 del complejo habitacional. Allí, la Policía encontró a el cuerpo de Oriana tendido sobre el piso del comedor, con un disparo en la cabeza.

Sobre la mesa había un revólver calibre .22 marca Pasper con siete proyectiles intactos y una botella de cerveza rota. También se encontró una vaina servida.Dylan N., un adolescente de 17 años, novio de la joven, relató en el momento que hacía unos instantes habían tenido una discusión con ella mientras estaban solos, porque su mamá estaba trabajando, y que, luego de amenazarlo con el arma, Oriana había decidido dispararse en la cabeza.

Pero la fiscal del caso no creyó su versión y, en base a la pericias y testimonios, ordenó su arresto. Yamila, tía de la joven subió una publicación que, supuestamente, corresponde a Dylan, el mismo viernes cerca de las dos de la tarde. “Directo al cementerioooo”, decía el mensaje que acompañó con un emoji de risa.

