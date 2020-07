Compartir

La gente se debe hacer cargo de sus mascotas y eso incluye tenerlos adentro de la casa. Ya van dos días donde para llegar a mi domicilio tengo que ir por otra calle porque los perros me corren y no me dejan pasar. Algunos se paran en medio de la calle y directamente quieren morder. Somos rehenes de la irresponsabilidad de los dueños porque los animales no tienen la culpa.