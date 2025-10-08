Persecución: Familia de Ramón Ocampo Denuncia Hostigamiento e Irregularidades en Ibarreta

El caso de Ramón Ocampo, el contratista de Ibarreta hallado sin vida tras ser sindicado como el presunto atacante de un concejal electo local, sigue generando «gran preocupación y denuncias de todo tipo». A varios días del suceso, la familia Ocampo denuncia ser víctima de «hostigamiento y una persecución» constante por parte de la policía y vehículos particulares. En una entrevista con el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, Zuny Ocampo, hija del fallecido, brindó un testimonio detallado sobre la crítica situación que atraviesa su familia y las «graves irregularidades» que rodean la investigación de la muerte de su padre.

Persecución Constante: Hostigamiento Policial y Denuncias en Curso

Zuny Ocampo relató con preocupación los incidentes de hostigamiento que han sufrido. El más reciente ocurrió el día anterior a la entrevista, involucrando a su hermano: «Y ayer casi le chocaron mi hermano, le mandé a buscarla a mi nene de educación física porque yo trabajo a la tarde y le hicieron una persecución y tuvo que pedir auxilio en la casa de mi mamá». El joven, ante el peligro, «casi lo chocaron y tuvo que parar a pedir auxilio». Aunque no pudo filmar el momento exacto, la familia «está pidiendo las cámaras de los lugares de las calles» para sustentar la denuncia.

El «móvil policial» es directamente señalado. Zuny mencionó otro incidente que la afectó personalmente en su lugar de trabajo: «El sábado cerca de mi trabajo, la misma policía vieron que yo estaba fuera y pararon enfrente de mi trabajo y quedaron estacionados media hora más o menos. Y después se fueron, como que nos ven y paran un rato, si no, nos siguen». La hija de Ocampo afirmó que el seguimiento no es nuevo, sino una constante desde que su padre fue señalado: «Desde que ocurrió esto, desde que mi papá estaba supuestamente prófugo de ese día a nosotros nos siguen las policías». Y agregó: «Policía y y vehículos impacientes. De ese día, todos los días».

Consultada sobre el origen de esta persecución, la familia tiene una clara sospecha: «Sí, sí. Porque ocurrió en un lugar donde mi papá trabajaba para un político».

Irregularidades en la Investigación: Ausencia de Pruebas y Acta de Defunción Inexacta

La familia Ocampo «denuncia públicamente» la lentitud e inacción en la recolección y análisis de pruebas. Zuny Ocampo cree que hay elementos clave que «lo evitan y quieren poner lo que a ellos le conviene», con un aparente intento de «cerrar rápido el expediente».

Una de las denuncias más insólitas y preocupantes es la falta de un acta de defunción con datos veraces. «Nosotros hoy en día no tenemos un acta de defunción porque no sabemos a qué hora falleció mi papá». La inconsistencia en la documentación es grave: «Fuimos al Registro Civil, nos querían colocar que falleció el día 25 a las 14:50 horas. Cuando nosotros la hija le encontramos 6:50, 7 aproximadamente de ese día. Sí. No puede ser que lo quieran poner en un acta de función horas después». La familia «está esperando esa respuesta también porque queremos ponerle la plaquita a nuestro papá, queremos saber el día que falleció y la hora que falleció».

Las anomalías se extienden al manejo de la escena y las pruebas forenses. Ante la pregunta sobre informes de peritaje o autopsia, la respuesta fue contundente: «No, está todo mal. Todo mal. El auto también tiene un disparo. Taparon la escena de crimen con un montículo de guerra. Un montón de cosas hicieron mal».

A esto se suma la misteriosa «desaparición» del teléfono celular de Ramón Ocampo, una pieza que podría ser crucial para la investigación. «Sí, no aparece», confirmó Zuny, quien espera que el dispositivo revele «alguna llamada, alguna conversación, algo». Si bien la policía no lo tenía al momento de encontrar el cuerpo, el vehículo fue «secuestrado 7:30 de la tarde», dejando dudas sobre la ubicación y el destino final del aparato.

Movilización por Justicia y el Miedo de los Vecinos

Pese al hostigamiento, la familia Ocampo mantiene firme su reclamo de justicia y prepara nuevas acciones. «Sí, vamos a seguir. Queremos ser este sábado o el domingo. Eh, vamos a seguir con el pedido de justicia». La manifestación se organizará cerca del 12 de octubre, fecha del cumpleaños del fallecido, con la idea de realizar una marcha o una «chocolateada o algo como a él le gustaba».

El apoyo de la comunidad es tangible, aunque bajo la amenaza. Zuny Ocampo reconoce que los vecinos «tienen miedo» de acompañarlos de forma abierta. «Por redes sociales, nos acompañan mucho pues cuando andamos por las calles, porque nosotros andamos por las calles, se nos acercan, nos dan fuerza, piden que sigamos con la lucha, pero tienen miedo». Un ejemplo dramático de esta presión lo dio una comerciante: «El otro día una comerciante acá de Ibarreta me dice que ya no pudo acompañar la marcha porque a los 5 minutos si le veían con nosotros, le iban a cerrar el comercio».

El silencio de los «compañeros de partido» de Ramón Ocampo, quien trabajaba para un político local, también fue un punto de dolor y crítica: «No, nadie, nadie, ni en el velorio, ni en la marcha, ni ni por WhatsApp ni nada. Nada, nada».

Próximos Pasos: Denuncia Formal por Hostigamiento

Ante la continuidad de la persecución, Zuny Ocampo confirmó que están tomando medidas legales para protegerse. «Sí, sí, estamos. iniciando la denuncia. Ya dimos aviso a nuestro abogado y ya se hizo».

El Caso Ocampo: Una Situación «Oscura, Extraña y Gravísima»

Ramón Ocampo, conocido como «alias Agüita», fue hallado sin vida por su propia familia en un terreno que, «no había sido visto, horas antes cuando el lugar y la localidad en sí y alrededores había sido peinado por la policía».

La «versión oficial preliminar» sostiene que Ocampo atacó al concejal electo, Carmelo Barrios, y luego se quitó la vida.

La familia Ocampo, que «denuncia una serie de irregularidades» y «descree de la versión oficial», se mantiene firme en su lucha por la verdad en Ibarreta.