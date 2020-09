Persecución y disparos en Circuito 5: en moto, sujeto arremetió contra la Policía

Compartir

El lunes a la noche se desarrolló una impresionante persecución policial, donde los uniformados seguían a un motociclista que salió del sector de El Mangal y respondió con disparos cuando se le pidió que detenga su marcha. En su huida recorrió calles de los barrios 8 de Octubre Bis, El Quebranto, terminando en el Eva Perón donde tras arrojar su motocicleta continuó a pie.

Según se pudo saber todo inició en un control montado sobre avenida Laureano Maradona, cuando la Policía intentó identificar a varios motociclistas que salían de El Mangal, uno de ellos sacó de entre sus prendas de vestir un arma de fuego y efectuó varios disparos contra el móvil policial; luego emprendió una rápida huida siendo perseguido por los efectivos quienes respondieron con postas de goma.

El Comisario General Omar Brítez, jefe de la Unidad Regional 1 – Circuito Cinco, habló con el Grupo de Medios TVO al respecto. “A las 21:10 horas aproximadamente el Comando Radioeléctrico Policial dio una alerta sobre una camioneta y varias motocicletas que estaban en la zona de El Mangal, se desplegó un operativo en ese sector y cuando iban saliendo las cuatro motocicletas se intentó interceptarlas para la identificación de personas, pero se dieron a la fuga”, relató.

Y continuó: “uno de los ciudadanos sacó un arma y comenzó a efectuar disparos, creemos que era una pistola. Ante esto el personal policial sacó sus escopetas de posta de goma y comenzó a disparar”.

Expuso que “esta persona jamás detuvo la marcha, solo arrojó su motocicleta y luego huyó a pie, pensamos que lo que tenía en la mochila era una carga muy importante y no mercadería sin aval aduanero”.

Al referirse al rodado que el sujeto dejó abandonado confió que se encuentra secuestrado en la Comisaría Quinta y “ahora vamos a hacer la investigación para determinar a quién pertenece”.

“Pese al estado de las calles que es deplorable esta persona no se quedó, fue evasiva y realizó maniobras peligrosas; muchas veces dicen que la Policía no hace nada, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque una persecución de esta magnitud es peligrosa tanto para la persona a la que se persigue como así también para civiles que se puedan cruzar”, aseveró Brítez.

Por último, es importante decir que ante lo ocurrido se abrió una causa bajo la carátula de “atentado y resistencia contra la autoridad con el uso de arma de fuego”.