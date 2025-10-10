Persecución y sorpresa: evadió un control y descubrieron que la camioneta era robada

Uniformados aprehendieron en la ciudad de Formosa a un conductor que evadió un puesto de control en la localidad de Lucio V. Mansilla y se constató que la camioneta Toyota Hilux en la que circulaba tiene pedido de secuestro por hurto en Buenos Aires.

Alrededor de las 08:25 horas de este viernes, el personal de la Delegación Vial Mansilla detuvo la marcha del vehículo color gris, con chapa extranjera y su chofer presentó documentaciones a nombre de un ciudadano de nacionalidad paraguaya, pero durante la verificación se le solicitó que estacione a un costado de la Ruta Nacional 11 para un control más exhaustivo.

En ese momento, el hombre simuló acatar la orden y se dio a la fuga en dirección a la ciudad de Formosa.

De inmediato, se alertó a las distintas dependencias policiales y se solicitó colaboración al Puesto de Control Caminero ubicado en Villa del Carmen.

Los móviles policiales iniciaron un seguimiento controlado, observaron que el fugitivo ingresó por distintos barrios como el Virgen del Carmen, Nueva Formosa, 12 de Octubre y Lote 111, para luego continuar su huida por la avenida Alicia Moreau de Justo, donde finalmente perdió el control del rodado e impactó contra una palmera en el sector del vaciadero municipal.

Después el conductor descendió del vehículo e intentó huir a pie hacia una zona boscosa, pero fue demorado a unos 200 metros por efectivos de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, y durante la identificación se comprobó que tiene 28 años y tiene antecedentes contravencionales.

Al verificar los datos del vehículo, se constató que la camioneta registraba pedido activo de secuestro por hurto, según el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), con intervención de la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta, junto a integrantes de Policía Científica y la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, mientras que la camioneta fue trasladada hasta la dependencia y quedó a disposición de las autoridades judiciales.