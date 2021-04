Personal de la distribuidora de energía REFSA fue vacunado contra el COVID-19

Compartir

El secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza en Formosa, Andrés Bobadilla, confirmó que parte del personal de la empresa distribuidora de energía eléctrica resulto vacunado contra el COVID19. “Todo el personal de Clorinda, Pirané, y parte de los de Formosa recibieron la vacuna”, dijo Bobadilla y aseguró que hubo casos positivos “inclusive un compañero se encuentra muy grave”. Son cerca de 250 trabajadores de REFSA en la provincia.

“Nosotros presentamos el pedido para que los trabajadores de la empresa reciban la vacuna. En Pirané y en Clorinda ya vacunaron a todo el personal, solo quedaron algunos que estaban haciendo el aislamiento, y en Formosa están aplicando por sectores porque no hay vacunas. Después también faltaría llegar al resto del interior”, sostuvo.

A su vez contó que en Formosa capital y Clorinda hay personal que están en terapia y otros en cuarentena, “tenemos un compañero que esta grave en coma inducido desde hace 45 días y otros que están aislado por contacto estrechos”.

Asimismo indicó que parte del personal recibió la vacuna por la exposición que tienen todos los días tanto los cajeros, personal de guardia que ya tuvieron coronavirus.

“Es muy importante el tema de la vacuna, nuestro secretario General de la FATLyF, Guillermo Moser, ya pidió por nota directamente al Gobierno nacional, porque ninguno de los 41 sindicato que componemos en el país están consiguiendo para los trabajadores, porque no hay vacuna, pero nosotros tuvimos la suerte de iniciar esto por localidades y sectores de Formosa. Esperamos que llegue la vacuna para todo el personal”, expuso.

Bobadilla informó que el sindicato en la provincia tiene “un total de 410 afiliados, entre las empresas de energía, y a Refsa pertenecen 250”.

Ante la cantidad de personal que estuvo en cuarentana indicó que “el ART desde el primer día se hizo cargo de los trabajadores de la empresa, en eso no tenemos problemas”

