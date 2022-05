Personal del IAS y Defensa al Consumidor se capacitó en el marco de la Ley Micaela

Compartir

En esta oportunidad también se sumaron trabajadores del hotel Howard Johnson y el casino NEO Formosa.

Ayer, desde las 9 horas, en el Hotel Casino Howard Johnson, se llevó a cargo una nueva capacitación en género en el marco de la Ley Micaela, a cargo de la Secretaría de la Mujer, y dirigida al personal jerárquico del Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario de la provincia de Formosa.

En ese marco, la secretaria de la Mujer, Angélica García destacó la participación de los destinatarios de este espacio de formación en género ya que “cuando hacemos la evaluación de cómo participan, las cosas que preguntan, evidentemente subyacen en cada una de las personas la idea de ayudar”.

“Eso es lo que buscamos nosotros, porque la persona que atraviesa situaciones de violencia de género necesita ser escuchada cuando recurre a una persona de su confianza o alguien que le recomendaron”, indicó.

Y agregó: “Entonces esta persona que está fuera de lo que es la institución que trabaja las temáticas de políticas públicas con perspectiva de género sepan que tiene que hacer, a dónde enviar”.

Además, otro eje importante de la capacitación tiene que ver, según la funcionaria, con conocer que no hay una sola violencia, sino que existen distintos tipos y modalidades, porque “no es lo mismo una violencia doméstica donde hay una relación de pareja o ex pareja que una relación institucional donde es laboral o de violencia mediática, política, obstétrica”.

Asimismo, aseveró que las personas capacitadas “van a ser, sin lugar a dudas, replicadores”; y explicó que el sistema presencial es sólo para el personal jerárquico del Poder Ejecutivo, ya que para el resto de la administración pública será también virtual y constará de varios módulos con más horas y una duración de dos meses aproximado.

“Eso va a estar debidamente acreditados en sus legajos laborales, porque se va a exigir esta capacitación en los tres poderes del Estado”, añadió.

Por último, García manifestó que esta Ley sirve también para que “los que tenemos responsabilidad institucional, podemos comenzar a revisar normas internas para que haya un trato igualitario entre géneros, por ejemplo”.

Por su parte, el responsable del IAS y Defensa al Consumidor, Édgar Pérez, consideró que la profundización de la perspectiva de género “es una cuestión que fue cobrando relevancia con el correr de los años”.

“Hay hechos que marcaron esto, la Ley Micaela es una de ellas, y la responsabilidad que asumió el gobierno provincial de adherirse por decreto a la ley nacional hace que dentro de las obligaciones esté la capacitación a todos los agentes públicos, autoridades de organismos y personal que funciona en ellos”, profundizó.

Y resaltó: “Porque no solamente tenemos que conocer los alcances de la normativa, sino todas las políticas públicas en materia de género que tiene cada gobierno hacia adentro del organismo y hacia afuera, somos instituciones que desarrollamos actividades recibiendo a personas de nuestra comunidad, pero también trabajando en acciones sobre la comunidad”.

También el funcionario opinó que este espacio de formación aporta claridad para saber cómo actuar ante un caso de violencia de género, ya que “la igualdad de género es algo que se viene trabajando mucho en el país y nuestra provincia no es la excepción”.

“Hay situaciones, también, que un agente público puede estar padeciendo y debe conocerla para saber como actuar, estos espacios de capacitación son sumamente importantes”, reiteró.

Para finalizar, Pérez esbozó que son más de 80 las personas que se capacitaron en el marco de esta normativa y que a ellos se sumaron personal del hotel Howard Johnson y el casino NEO Formosa; y finalizó: “Es una gran oportunidad para ellos también por el rol que cumplen”.

