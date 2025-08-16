Personal y maquinaria realizó intervención en todo el recorrido de AV. Raúl Alfonsín





EL COLORADO. A pocos días de haber renunciado a su banca de concejal, la Agrimensora Amelia Quiróz, desde la función de Secretaria General de la Municipalidad, ya trabaja activamente en tareas de mejoramiento de servicios al vecino de esta ciudad. La funcionaria ya tiene años de experiencia en el lugar y ahora siguiendo adelante en el diagrama político estratégico, realizan intervenciones en un tramo de la Av. Raúl Alfonsín.

“Lo que estamos haciendo en este caso es trabajar en la reparación y mejorado de la Av. Alfonsín, que va desde Ruta N°1 hasta Av. San Martín. Las tareas comenzaron desde la ruta mencionada, hacia el centro”. Explicó que “es un tramo que en su momento se hizo una traza paralela para el recorrido del circuito diseñado en su momento para el Rally del NEA, que ahora se corrió”.

Además “los trabajos prosiguieron en un tramo ripiado de la arteria y de manera coordinada en equipo, se hicieron intervenciones en sistemas de desagües con motoniveladora, volcador y retroexcavadora, para ir a la vez levantando residuos”.

Quiróz explicó además que “la idea de tener las calles arregladas y una ciudad limpia, es con la idea de tener una ciudad ordenada para mejor calidad de vida de los vecinos, ya que todos nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad. No queremos salir a la calle y encontrarnos con ramas, troncos, escombros”.

Finalmente, dirigiéndose al vecino de la ciudad, anticipó que “estos operativos seguirán llevándose adelante, los que no siempre lo podremos hacer todos los días, pero se irán cumpliendo en los casos que mayormente lo requieren”.

Finalmente le pidió tranquilidad al vecino, porque “en todos los sectores de la ciudad estaremos presente, sabiendo que hay sectores que requieren apertura de calles y desagües o limpieza”.