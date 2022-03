Personas adultas dieron un gran paso de emancipación aprendiendo a leer y escribir

Compartir

Linkedin Print

Un grupo de 19 personas adultas recibió el certificado que acredita el aprendizaje en escritura y lectura, proceso que se llevó adelante gracias a la acción conjunta de la Coordinación de Acción Social del municipio capitalino y el Rotary Club.

Gisela García, psicóloga social y maestra alfabetizadora, no pudo contener su emoción cuando alumnas y alumnos agradecieron la iniciativa porque ahora pueden valerse por sí mismos para realizar distintos trámites, que van desde cuestiones básicas como saber firmar y poder leer los carteles de colectivos.

En tal sentido, desde el área de Acción Social del Municipio se puso énfasis en destacar las políticas integrales de la gestión del intendente Jorge Jofré, siempre en función de la persona concreta de carne y hueso.

Además, se valoró que la lectura y la escritura permiten la emancipación y se concatenan en los procesos educativos históricamente situados, en el contexto diario que cada persona vive y se desarrolla.

La alfabetizadora García explicó que el curso se desarrolló en el comedor “Inmaculada Concepción de María”, que funciona en la Casa 23, Manzana 60, del barrio Lote 111, con un total de 19 alumnos, 17 mujeres y dos hombres. Una de las mujeres tiene condición de no vidente, por lo cual aprendió la lecto escritura a través del sistema Braille.

En tanto, la responsable del comedor, Marta Noemí Acosta, destacó la acción del intendente Jofré y la titular de la Coordinación de Acción Social, Paula Cattáneo, al señalar que las y los alumnos no solamente aprendieron a leer y escribir sino a sumar, restar, multiplicar y dividir, que constituye la primaria básica.

Compartir

Linkedin Print