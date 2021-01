Personas en centro de aislamiento aguardan resultados de los hisopados desde hace 8 días

Compartir

En una nueva comunicación con el Grupo de Medios TVO, Nicanor, un joven oriundo del oeste provincial que se encuentra aislado desde el 30 de diciembre en la Escuela 18 “Fray Mamerto Esquiu” por ser contacto estrecho de un caso positivo a coronavirus, dijo que continúa aguardando junto a otras 22 personas los resultados de hisopados y se mostró molesto por la falta de información al respecto.

“Hace 8 días que estamos en aislamiento, estamos entrando en un estado de desesperación, de nerviosismo por la falta de información. Primero nos dijeron que el resultado del hisopado tardaba de 24 a 48 horas, después de reclamar nos indicaron que puede tardar 5 días; ahora ya no nos dicen más nada”, comenzó diciendo el hombre.

Agregó que la gente está desesperada, sin saber qué hacer. ”Estamos presos, sin novedades de absolutamente nada”, lanzó.

“Somos 23 personas que estamos haciendo aislamiento, entre mujeres, hombres, niñas y niños. En mi caso estoy compartiendo con gente que no conozco, estamos en contacto permanente y eso es un peligro porque si llega a saltar un caso positivo nos contagiamos todos”, advirtió Nicanor.

Consultado por los controles médicos que realizan en el lugar, confió que “hay un Licenciado en Enfermería que viene y nos toma la temperatura a quien le preguntamos, pero nos responde que no tiene novedades y que ya hizo el reclamo”.

Trabajo

Por otro lado, el mismo indicó que “el lunes yo tenía que presentarme a trabajar, me llamaron y me pidieron una constancia de que estoy cumpliendo cuarentena. Le entregué una constancia policial, pero me respondieron que eso no es suficiente para justificar mi falta en el trabajo, además me solicitaron el resultado del hisopado, yo les dije que no me dan, pero no entienden eso. Ya no sé qué hacer para justificar mi ausencia”.

“No sabemos nada”

“Todas las personas estamos sin saber nada, hay criaturas que no aguantan el encierro, yo mismo a veces entro en un estado de depresión porque tengo a mi papá que vive solo, me preocupa, a veces deja sola la casa y hay muchos malvivientes que siempre andan perjudicando; mi papá también está angustiado, todos los días hablo con él y trato de explicarle que no hay novedades aún; cuando lo escucho llorar se me parte el alma”, reconoció.

Y continuó: “estamos encerrados, no tenemos espacio, varias veces pedimos que por favor nos dejen salir por lo menos al tinglado para caminar y tomar aire fresco pero no nos permiten”.

Insistió Nicanor que “no sé si están tardando acá nomas; yo tengo contacto con gente que está en otros centros de aislamientos y me dijeron que en 48 horas como máximo ya recibieron los resultados del hisopados”.

“Jamás pensé que iba a pasar por esto, yo no salí de la provincia, tenía planes de viajar a Corrientes a casa de unos parientes pero decidí no ir para que a la vuelta no tenga que hacer la cuarentena por mi trabajo y ahora la estoy haciendo”, cerró diciendo.

