Personas mayores de los Gimnasios Terapéuticos participarán de la Gala Gimnástica 2025

El profesor responsable del Gimnasio Terapéutico con sede en el Estadio Cincuentenario, Emilio Olarte, informó a esta Agencia que las personas mayores que asisten a estos espacios fueron invitados por la Coordinación de Educación Física del Ministerio de Cultura y Educación a participar de la Gala Gimnástica 2025 que será el próximo 28 de noviembre.

“Estamos armando coreografías, viendo qué es lo que vamos a presentar para el 28 de noviembre, así que muy entusiasmados, la gente está concurriendo normalmente. Esta etapa del año es como que las personas también se predisponen más a la actividad física, así que muy probable que tengamos muchas personas de acá hasta lo que queda del año”, indicó.

Asimismo, recordó que los gimnasios están abiertos para todo público y el servicio brindado es gratuito porque el objetivo es “ir aumentando la matrícula”.

Vale recordar que las clases se brindan en el Estadio Cincuentenario, el Polideportivo La Paz, la EPET N°7, en la Jurisdicción Cinco y en su sede central en el Estadio Centenario.

Además, el profesor precisó que el “único requisito” que tienen es asistir con el certificado médico que los habilite a realizar la actividad física.

Ante lo expuesto, invitó cordialmente a la comunidad formoseña que esté interesada a concurrir los lunes, miércoles y viernes, de 8 a 9 horas o de 9 a 10 horas, donde trabajan en grupos reducidos; o bien, en el mismo horario, brindan clases personalizadas para las personas que lo precisan.

“La verdad que es muy gratificante y significativo también los resultados positivos que tenemos de los adultos, porque está científicamente comprobado que la actividad física mejora su calidad de vida”, expuso.

Y añadió: “Vemos eso reflejado en las respuestas de las personas: me siento bien, me hace bien, me siento cómodo en el lugar que estoy compartiendo con mis pares; y es muy gratificante, nos llega de alegría lo que nos hacen llegar los adultos mayores con respecto a esto que hacemos”.

Por último, Olarte celebró los 25 años de este programa y reiteró que las personas interesadas pueden concurrir los lunes, miércoles y viernes, en el horario de 8 a 10 horas, con certificado médico “y nosotros les haremos las evaluaciones correspondientes para el ingreso a los grupos”.