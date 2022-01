Perú derrotó a Colombia por la mínima y se plantó en zona de clasificación al Mundial

Compartir

Linkedin Print

Los cafeteros dominaron el trámite todo el partido pero un contraataque incaico fue suficiente para romper la resistencia de Ospina y llevarse tres puntos vitales en la lucha por un boleto a la próxima Copa del Mundo

Tras la igualdad de Ecuador con Brasil y las victorias en condición de visitante de Uruguay y Argentina (sobre Paraguay y Chile, respectivamente), la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 siguió su curso a lo largo del viernes. El partido encargado de abrir la jornada fue entre dos seleccionados que pujan mano a mano por quedarse con uno de los boletos a la cita máxima de este deporte.

El encuentro comenzó con peligrosas acciones de ambos lados bajo el sol de Colombia: el primero en tener una oportunidad fue Rafael Falcao que tiró su disparo por arriba del arco que defiende Pedro Gallese y lo siguieron los peruanos con dos jugadas consecutivas pisando el área pero sin poder incomodar a David Ospina. A medida que avanzó la primera mitad, el protagonismo de los dirigidos por Reinaldo Rueda fue incrementando y generó varios acercamientos pero lejos de rubricar la diferencia en el marcador.

Perú buscó bajarle el ritmo al partido y pegar de contragolpe con Gianluca Lapadula como única referencia. Lentamente, los comandados por Ricardo Gareca lograron llevar el trámite a su terreno para calmar los constantes asedios por la bandas de los de amarillo que comenzaron a recurrir a los centros. Falcao, referencia total de los ataques colombianos en la primera mitad, tuvo varias oportunidades que no pudo transformar en gol por los buenos esfuerzos de los defensores rivales. El encuentro llegó sin goles al entretiempo y tuvo un amonestado por lado: el central Yerry Mina y el mediocampista André Carrillo.El segundo capítulo arrancó con Colombia decido a conseguir la ventaja que no logró en los primeros 45 minutos. Un remate de media distancia del central del Everton pasó apenas por encima del travesaño sumado a un buscapié de James Rodríguez no encontró a ningún compañero y pasó al lado del palo izquierdo de Gallese. Segundos más tardes un disparo de Mateus Uribe nuevamente generó peligro para los incaicos que sólo se dedicaron a defender en los instantes iniciales.

A falta de 12 minutos para el cierre del encuentro, un centro al segundo palo encontró la cabeza de Luis Abram que casi anota en propia puerta el primer tanto pero las manos del arquero peruano mantuvieron el cero en el marcador convirtiéndose en la figura de la tarde en Barranquilla. Más allá de los 19 remates que tuvieron los de Reinaldo Rueda, un contraataque fue suficiente para romper la resistencia de Ospina en los pies de Edison Flores.

Los esfuerzos de los locales en los siete minutos de adición fueron en vano y Perú se vuelve a su país con tres puntos vitales en la lucha para clasificar para el Mundial de Qatar 2022. Con este resultado, los dirigidos por Gareca se plantaron en la cuarta posición con 20 unidades por debajo de Brasil, Argentina y Ecuador. Uruguay, con 19 puntos, se desplazó a la zona de Repechaje y luchará en las próximas tres fechas en busca del boleto directo.

Vale recordar que en la próxima jornada, Colombia visitará el martes 1 de febrero, desde las 20.30, a Argentina; mientras que Perú cerrará la jornada, a las 23, recibiendo a Ecuador.

Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Mateus Uribe; James Rodríguez, Luis Díaz; Radamel Falcao, Rafael Santos Borré. DT: Reinaldo Rueda.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Compartir

Linkedin Print