Pesar por el fallecimiento de «Juancho» Díaz Roig

Falleció el histórico dirigente del Partido Justicialista de Formosa y ex diputado nacional, Juan Carlos «Juancho» Díaz Roig.

«Juanchi» Díaz Roig, hijo del ex legislador, publicó una sentida carta en sus redes sociales donde dijo que a su padre le confirmaron una enfermedad ya irreversible y que él mismo tomó la decisión de despedirse de sus seres queridos y solicitó que lo durmieran e intubaran para ya no sufrir.

Tras conocerse la noticia, cientos de dirigentes y militantes del PJ participaron de la gran pérdida entre ellos, el gobernador Gildo Insfrán quien indicó: “en nombre del pueblo y Gobierno de Formosa, despide con profundo pesar al amigo y compañero Juan Carlos Díaz Roig enviando sus condolencias a su familia y seres queridos ante tan lamentable pérdida”.

“El compañero se desempeñó en varios cargos públicos en defensa de los intereses del pueblo formoseño. Fue impulsor de importantes proyectos de ley destinados a los jubilados. Y asimismo, un militante del campo nacional y popular que siempre estuvo comprometido con la causa justicialista y formoseña. Por eso, ruego al Altísimo por su descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin”

Finalmente, para que los formoseños se acerquen a darle el ultimo adiós a Diaz Roig, sus familiares informaron que lo podrán hacer en la Casa Velatoria Fada&Costa, ubicada en Dean Funes 1446, de 8 a 13 horas, y luego sus restos serán trasladados a la sede del PJ de 13 a 17 horas.

