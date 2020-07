Pese a contar con recolección diaria, vecinos continúan tirando basura en una placita

Compartir

Vecinos de un sector del barrio El Porvenir, en diálogo con el Grupo de Medios TVO lamentaron la poca colaboración de los demás pobladores que pese a tener recolección diaria, continúan tirando residuos en la plazoleta del lugar donde debido a esto, los niños no pueden recrearse por el mal olor, la presencia de moscas e incluso materiales peligrosos como vidrio.

Ante este escenario, piden que la Policía pueda patrullar por la zona y si es necesario multar a quienes continúan ensuciando ya que hay días donde incluso el camión recolector pasa dos veces, pero esto no basta y la gente sigue contaminando el espacio en común. También solicitaron la colocación de un contenedor más y de iluminación en el circuito que rodea a la placita.

Por la situación que se vive, hay un grupo de vecinos que de manera constante limpia la zona para que los niños disfruten de jugar allí los días donde está permitido.

Uno de los pobladores del sector contó que “este basural está acá hace unos cuatro años, está abandonado desde ese tiempo, los vecinos ayudamos y mantenemos como podemos la zona. La Municipalidad viene a limpiar pero la gente no colabora. También faltaría un contenedor de basura más porque la gente viene de noche y tira la basura donde quiere, después nosotros limpiamos pero siguen haciendo lo mismo por eso creemos que hace fata un contendor para que se eviten estos microbasurales”.

“Acá hay un horario en el que pasa el recolector y es por la mañana, pero al haber un solo contenedor para la hora que ellos pasan ya está lleno y no levantan toda la basura entonces va quedando”, explicó y aseguró que “también falta colocar iluminación, era una plaza iluminada pero desde hace más de cinco años está en oscuridad, acá si son las 19 horas ya no se puede salir porque no hay luz, la iluminación termina a dos cuadras, el resto es una tremenda oscuridad de noche”.

“Tiran la basura acá desde hace años, mandan a limpiar, pero la gente sigue ensuciando, incluso hay recolección de residuos, pasan todos los días pero es la gente la que no saca su basura a tiempo, pasan temprano a la mañana y también incluso por la tarde, pero no hay caso, no sacan la basura, lo que hacen es amontonar las bolsas en sus casas, después vienen a tirar con la carretilla, hacen un desastre y ya no se puede culpar a nadie más que a la gente, de la Municipalidad mandan a limpiar pero nadie mantiene, la gente ensucia muchísimo, todos tenemos que tomar consciencia, esto está lleno de moscas, ratas, los chicos quieren venir a jugar acá ahora que se permite un poco más pero con esta basura no se puede”, relató otra vecina de la zona.

Asimismo aseguró que “mi hija se cortó al venir a jugar acá, se lastimó la nalga, tiene todavía la cicatriz porque se cortó con vidrio, vino a jugar un día y se lastimó, hay muchísimo vidrio por todos lados. Acá hace falta que controle la Policía, que recorran para que la gente cuide más y dejen de ensuciar, tirar basura, que pongan guardia en toda la zona y multen a los que no respetan, eso es lo que falta”.