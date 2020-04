Pese a cuarentena, hubo largas filas de formoseños para pagar cuentas

Compartir

Linkedin Print

A pesar de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa en todo el país hasta el 23 de abril luego de que fuera prorrogado, con excepciones para algunos sectores y actividades, en esta segunda etapa aumentó el movimiento de personas en las calles de la ciudad, algo que se incrementó durante la jornada de ayer donde hubo largas filas de formoseños que aguardaron cuadras y cuadras abonar sus cuentas tanto en locales comerciales, financieras, tarjetas, entre otros.

En ese marco hubo malestar de cientos de vecinos que lamentaron lo ocurrido teniendo en cuenta que el aislamiento debe ser respetado por la sociedad en su conjunto para evitar el avance de la pandemia de coronavirus y en algunas filas, según aseguraron, la gente no respetaba la distancia de más de un metro que piden los especialistas.

Asimismo para evitar el aglomeramiento de personas, muchas compañías ofrecen diversos medios de pago virtuales, otros lo hacen con terminación de DNI o con turnos, algo que no evitó la aglomeración y en las afueras de muchos locales hubo filas larguísimas de gente que desde horas tempranas se acercó a abonar sus cuentas. Tal es el caso que se dio en una conocida empresa que ofrece tarjeta de crédito donde la gente quería abonar para poder seguir haciendo uso de la misma. También se vio similar escenario en las financieras.

«Hoy que es lunes solo podemos abonar nuestras cuentas los que tenemos terminación en 0 y 1 así que temprano vine para pagar la tarjeta y después me voy a pagar el cable, tengo que hacer todo en un solo día y por eso me moví desde temprano para no volver a salir a la tarde, pero igual hay un montón de gente en todos lados», dijo un vecino consultado. «Tuve que venir a pagar primero la tarjeta porque vamos a necesitar seguir usándola, esto era lo que más nos preocupada por eso vine primero», acotó.

De la misma forma otra vecina contó que «vine a las 8 de la mañana a pagar varias cuentas, el jueves pasado ya saqué turno para pagar pero me decía algunas cosas que no entendía en la página entonces vine igual, mi DNI termina en 0 así que hoy es el día que me toca, la otra vez fui a un Pago Fácil para pagar la tarjeta pero me dijeron que la suma de dinero era mayor a lo que tenía que pagar, ellos cobran de más entonces preferí venir directamente a la tarjeta y abonar acá, no hice ninguna compra así que no sé porqué hacen eso, no soy la única a la que le pasó, ya escuché a otras personas que les pasó lo mismo, incluso a mi hermana también así que vengo a ver qué pasa, no quiero que me cobren de más».

«La atención dentro de todo es rápida, no me puedo quejar, vengo del barrio La Alborada y por suerte no me hicieron ningún problema para pasar en los controles, uno tiene que pagar las cuentas así que nos dejan pasar», manifestó.

Todas las empresas que abren sus puertas son exclusivamente para el pago de cuentas, sin atención al público ni la realización de ventas.