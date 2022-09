Compartir

Como todos los 20 de Septiembre, en el país de festeja del Día del Jubilado, conmemorando la sanción de la primera ley jubilatoria y durante este día, algunos adultos mayores expresaron que pese a estar jubilados continúan trabajando por los embates de la crisis económica.

«Estoy trabajando, vendo maní, maní dulce y garrapiñada, se festeja trabajando», señaló un jubilado que pese a cobrar los años de aporte continúa trabajando en un puesto callejero para llegar a fin de mes. «Esta complicada la mano, alcanza para lo justo y por fé nomas, los pobres también tienen que luchar hasta la muerte. La ayuda que viene del gobierno no hay y no alcanza, es poco», agregó al respecto el hombre al Grupo de Medios TVO.

Al igual que lo manifestado por este hombre, un misionero evangelista que continúa trabajando pese a su edad, otros jubilados también indicaron lo mismo.

Según los últimos datos del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana ( ISEPCI) durante agosto en Formosa, una familia tipo de 4 integrantes, necesito ingresos de más de 123 mil pesos para no ser pobre. Una jubilación mínima superar por poco los 50 mil pesos con el último incremento.

En este sentido, otro jubilado señalo que «hace 10 años gestione mi jubilación y la estoy cobrando, no es lo uno se esperaba, pero peor es nada como se dice. Hace poco había leído que en Formosa para no se pobre se necesitaba como mínimo de 100 mil de ingresos y sabemos que alguno no llega ni a 30 mil, yo piso los 50 mil, pero hay que salir a rebuscarse igual porque las cosas suben todos los días y no alcanza la jubilación».

El hombre, jubilado del rubro de comercio continua, tras 26 años de aporte, trabajando de forma particular ya que sus ingresos no le son suficientes. «Cuando chilla la panza uno toma coraje y sale a buscar, no queda otra. Sigo acá en el rubro como particular vendiendo lo que se pueda», dijo.

Las estimaciones privadas sostienen que la inflación proyectada para el mes de septiembre seguirá por arriba del 6% y la inflación acumulada podría llegar a ser del 100%.

Un kilo de cebolla en algunos supermercados locales ya cuesta 400 pesos. A la salida de uno de ellos, una jubilada sostuvo que «estoy por cumplir los 80 y con la jubilación que cobro no me alcanza para cubrir el alquiler, tengo que pagar la farmacia, tengo que pagar el médico y con que entro al supermercado». «Lo que si doy gracias es por la salud que tengo que me permite todavía venir, pero toda esta salud es porque me cuido con mi alimentación y con todo lo que me tengo que cuidar porque o sino no vengo», completó acerca de la situación que se encuentra atravesando.

