Pese a estar prohibido, formoseños que acuden al camping Curuzú La Novia se meten al agua

Una vecina se contactó con el Grupo de Medios TVO para hacer pública su preocupación ante la cantidad de personas que se acercan al camping Curuzú La Novia con el fin de refrescarse en las aguas del río Paraguay, donde inclusive ingresan con niños. A esto hay que sumarle el hecho de que el lugar, al cual se accede pagando una pequeña suma de dinero, no cuenta ni con ambulancia y tampoco hay presencia policial.

Es importante aclarar que desde los distintos organismos provinciales como así también desde la Prefectura Naval Argentina en Formosa dejaron claro que no existe un «balneario» habilitado para que la gente pueda ingresar de manera segura; ante este contexto y para evitar que los formoseños se metan a lugares no habilitados la Policía de Formosa lleva adelante rigurosos controles a lo largo y ancho de la provincia.

«Vengo al camping con mi familia para hacer paseos en bote. Lo que me llama la atención es una historia que siempre se repite: dicen que está prohibido ingresar a bañarse acá, pero la gente lo hace de igual manera. Entiendo que hace mucho calor y hay que buscar la forma de refrescarse, pero no me parece que este sea un lugar apto porque es muy peligroso. Lo más llamativo es que sabiendo que se trata de un lugar a donde las familias acuden, sobre todo los fines de semana, no hay efectivos policiales; yo no sé si corresponde que ellos estén, pero por lo menos deberían hacer recorridas porque después cuando una persona se ahogue todos se van a lamentar y ahí recién van a querer tomar cartas en el asunto», sostuvo la mujer.

Y agregó: «este es un brazo del río Paraguay y es muy peligroso porque hay remolinos y la correntada es fuerte. Mientras estábamos ahí escuché a un chico que le decía a otro que la correntada era fuerte y por eso decidió salir».

Añadió: que «hay carteles que advierten el ingreso al agua, y cuando pagamos la entrada nos dicen que no podemos hacerlo, pero después todo queda ahí porque nadie controla. La gente ingresa y nadie dice nada, es algo normal, hasta a niñitos pequeños los meten. Es muy peligroso, y lo peor de todo es que esto no sucede desde ahora, ya viene desde hace tiempo, porque el año pasado ya vine y era lo mismo; sinceramente no sé qué están esperando. Por un lado, dicen que no se puede y realizan pseudos controles, pero por el otro está este lugar -que no tengo nada en contra- es hermoso y especial para pasar el día, pero no puedo dejar de ver que en cualquier momento ocurrirá una tragedia. Leí que desde la Defensoría del Pueblo, la Policía, y la Prefectura dicen que no hay balnearios habilitados, entonces no entiendo por qué no se ocupan de controlar esta zona».

Es importante decir que no es la primera vez que este tipo de quejas llegan a esta redacción, puesto que en múltiples oportunidades se han contactado para pedir presencia policial o que «por lo menos exista un llamado de atención a los encargados para que no permitan el ingreso de gente al agua».