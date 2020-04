«Pese a la cuarentena ayudamos para que se hagan ollas populares porque la gente no tiene para comer»

Compartir

Orlando Olmedo, dirigente radical, en diálogo con el Grupo de Medios TVO comentó que desde su espacio realizan «ollas populares» en barrios carenciados de la ciudad porque «si bien estamos al tanto de la cuarentena, hay una realidad que no se puede ignorar y es que la gente no tiene para comer».

«Nosotros nos encontramos realizando ollas populares porque como es de público conocimiento por la cuarentena hay mucha gente que no está trabajando, entonces no genera dinero como para paliar la situación, me refiero al alimento del mediodía. La idea fue de los concejales Fabián Olivera y Daniel Caballero, quienes nos pidieron que veamos lugares para colaborar con los vecinos llevando ese tipo de ayuda», explicó Olmedo.

Seguidamente, al referirse a cómo es la modalidad de ayuda expuso: «nosotros recorremos la ciudad desde siempre, eso no es un secreto. A raíz de esto conocemos a mucha gente que nos llama ofreciendo sus casas para hacer esta actividad. No son dirigentes políticos ni nada, sino que son gente común que ven que hay necesidad y se sienten en la obligación de ayudar».

«Nosotros aceramos los enseres, se cocina y luego los vecinos vienen a retirar», agregó.

Lamentó el mismo que es triste que las personas «no tengan para comer». «En el barrio Quebrachito por ejemplo se acercaron más de 100 personas con su recipiente para llevar la comida. Pese a que llovió toda la mañana y las calles estaban en pésimo estado la gente se acercó a llevar su ollita de comida”.

«Nuestro objetivo es poder darle un mano a aquellas familias que la necesiten, a quienes viven el día a día, ya que con la cuarentena no pueden salir a hacer alguna changa para subsistir», dejó en claro.

«No estamos ajenos a la cuarentena, pero sabemos que la gente la está pasando mal, y muchos no tienen ni para comer por eso salimos a brindar ayuda», cerró diciendo.